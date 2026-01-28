 2026-01-27T15:58:05.997Z

Allgemeines

Vater schlägt in Breidenbach Fußballtrainer seines Sohnes

Teaser JUGEND: +++ Ein Vorfall überschattet die Hallenfußball-Kreismeisterschaft der C-Junioren in Breidenbach. Sogar die Polizei musste anrücken. Der betroffene Verein ist fassungslos +++

von Redaktion · Heute, 19:48 Uhr · 0 Leser
Bei der Hallenfußball-Kreismeisterschaft der C-Junioren in Breidenbach kommt es zu einem handfesten Eklat. (Symbolfoto) © Symbolfoto/VRM
Bei der Hallenfußball-Kreismeisterschaft der C-Junioren in Breidenbach kommt es zu einem handfesten Eklat. (Symbolfoto) © Symbolfoto/VRM

Breidenbach. Ein handfester Eklat hat am Sonntag die Hallenfußball-Kreismeisterschaften der C-Junioren in Breidenbach überschattet. Ein Vater eines Spielers der JSG Dautphetal/Angelburg/Hörlen soll den Trainer seines Sohnes tätlich angegriffen haben. Selbst die Polizei musste anrücken. Der Verein reagierte fassungslos und verurteilte die Attacke scharf.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.