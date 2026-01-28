Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Vater schlägt in Breidenbach Fußballtrainer seines Sohnes
Teaser JUGEND: +++ Ein Vorfall überschattet die Hallenfußball-Kreismeisterschaft der C-Junioren in Breidenbach. Sogar die Polizei musste anrücken. Der betroffene Verein ist fassungslos +++
Breidenbach. Ein handfester Eklat hat am Sonntag die Hallenfußball-Kreismeisterschaften der C-Junioren in Breidenbach überschattet. Ein Vater eines Spielers der JSG Dautphetal/Angelburg/Hörlen soll den Trainer seines Sohnes tätlich angegriffen haben. Selbst die Polizei musste anrücken. Der Verein reagierte fassungslos und verurteilte die Attacke scharf.