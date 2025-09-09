Vatanspor Wolfsburg trifft Oberbürgermeister

Vatanspor Wolfsburg hat sich mit dem Wolfsburger Oberbürgermeister Dennis Weilmann zu einem Gespräch über Barrierefreiheit und die Nutzung des Sportgeländes mit anderen Vereinen getroffen. Der Verein zeigte sich im Anschluss dankbar für den offenen Austausch und betonte das gemeinsame Ziel, Schritte in Richtung Inklusion, Fairness und Gemeinschaft zu gehen.