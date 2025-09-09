Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
– Foto: Vatanspor Wolfsburg
Vatanspor Wolfsburg trifft Oberbürgermeister
Austausch über Barrierefreiheit und gemeinsame Nutzung des Sportgeländes
Vatanspor Wolfsburg hat sich mit dem Wolfsburger Oberbürgermeister Dennis Weilmann zu einem Gespräch über Barrierefreiheit und die Nutzung des Sportgeländes mit anderen Vereinen getroffen. Der Verein zeigte sich im Anschluss dankbar für den offenen Austausch und betonte das gemeinsame Ziel, Schritte in Richtung Inklusion, Fairness und Gemeinschaft zu gehen.
Zum Abschluss des Treffens überreichte Vatanspor dem Oberbürgermeister ein Vereinstrikot. „Vatan bedeutet Heimat – und unsere Heimat ist Wolfsburg“, heißt es im Nachgang zu dem Gespräch.