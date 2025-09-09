 2025-09-04T13:21:47.781Z

Allgemeines
– Foto: Vatanspor Wolfsburg

Vatanspor Wolfsburg trifft Oberbürgermeister

Austausch über Barrierefreiheit und gemeinsame Nutzung des Sportgeländes

Verlinkte Inhalte

Kreisliga Wolfsburg
Vatanspor W.

Vatanspor Wolfsburg hat sich mit dem Wolfsburger Oberbürgermeister Dennis Weilmann zu einem Gespräch über Barrierefreiheit und die Nutzung des Sportgeländes mit anderen Vereinen getroffen. Der Verein zeigte sich im Anschluss dankbar für den offenen Austausch und betonte das gemeinsame Ziel, Schritte in Richtung Inklusion, Fairness und Gemeinschaft zu gehen.

Zum Abschluss des Treffens überreichte Vatanspor dem Oberbürgermeister ein Vereinstrikot. „Vatan bedeutet Heimat – und unsere Heimat ist Wolfsburg“, heißt es im Nachgang zu dem Gespräch.

Aufrufe: 09.9.2025, 12:17 Uhr
redAutor