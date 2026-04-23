Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Pokal
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Vatanspor vs. VfL Biedenkopf: Feuriger Pokal-Krimi auf Asche
Teaser KREISPOKAL BIEDENKOPF: +++ Außenseiter Vatanspor Dautphe zeigt im Kreispokal-Halbfinale besten Hartplatzfußball. Rakowski entscheidet das packende Match nach genialem Kovacevic-Pass für den VfL Biedenkopf +++
Hommertshausen. Der Gegner der SG Silberg/Eisenhausen im Endspiel des Fußball-Kreispokals am 13. Mai heißt VfL Biedenkopf. Der Gruppenligist setzte sich am Mittwochabend in einem packenden Halbfinal-Match mit 1:0 (1:0) bei Vatanspor Dautphe durch. Der A-Ligist kratzte auf seinem Hartplatz vor über 400 Zuschauern, die für eine prächtige Stimmung sorgten, ganz gehörig an der Favoritenrolle der Gäste, die die Partie mit einem genialen Angriff entschieden.