 2026-04-23T13:43:33.969Z

Pokal

Vatanspor vs. VfL Biedenkopf: Feuriger Pokal-Krimi auf Asche

Teaser KREISPOKAL BIEDENKOPF: +++ Außenseiter Vatanspor Dautphe zeigt im Kreispokal-Halbfinale besten Hartplatzfußball. Rakowski entscheidet das packende Match nach genialem Kovacevic-Pass für den VfL Biedenkopf +++

von Redaktion · Heute, 17:20 Uhr · 0 Leser
Packender Hartplatzfußball vor großer Kulisse: Vatanspor-Kapitän Burak Isik (rechts) und Biedenkopfs Flügelflitzer Artur Yuzbashyan duellieren vor den Bänken ihrer Mannschaften. © Jens Schmidt
Packender Hartplatzfußball vor großer Kulisse: Vatanspor-Kapitän Burak Isik (rechts) und Biedenkopfs Flügelflitzer Artur Yuzbashyan duellieren vor den Bänken ihrer Mannschaften. © Jens Schmidt

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GL Gießen/Marburg
Vatanspor
VfL Biedenkopf

Hommertshausen. Der Gegner der SG Silberg/Eisenhausen im Endspiel des Fußball-Kreispokals am 13. Mai heißt VfL Biedenkopf. Der Gruppenligist setzte sich am Mittwochabend in einem packenden Halbfinal-Match mit 1:0 (1:0) bei Vatanspor Dautphe durch. Der A-Ligist kratzte auf seinem Hartplatz vor über 400 Zuschauern, die für eine prächtige Stimmung sorgten, ganz gehörig an der Favoritenrolle der Gäste, die die Partie mit einem genialen Angriff entschieden.

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