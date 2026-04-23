Vatanspor vs. VfL Biedenkopf: Feuriger Pokal-Krimi auf Asche

Packender Hartplatzfußball vor großer Kulisse: Vatanspor-Kapitän Burak Isik (rechts) und Biedenkopfs Flügelflitzer Artur Yuzbashyan duellieren vor den Bänken ihrer Mannschaften. © Jens Schmidt

Hommertshausen. Der Gegner der SG Silberg/Eisenhausen im Endspiel des Fußball-Kreispokals am 13. Mai heißt VfL Biedenkopf. Der Gruppenligist setzte sich am Mittwochabend in einem packenden Halbfinal-Match mit 1:0 (1:0) bei Vatanspor Dautphe durch. Der A-Ligist kratzte auf seinem Hartplatz vor über 400 Zuschauern, die für eine prächtige Stimmung sorgten, ganz gehörig an der Favoritenrolle der Gäste, die die Partie mit einem genialen Angriff entschieden.