Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligavorschau
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Vatanspor und Buchenau gehen ins Topspiel der Fußball-A-Liga
Teaser KLA BIEDENKOPF: +++ Der gastgebende Tabellenzweite Vatenspor Dautphe hat acht Punkt mehr auf dem Konto, Buchenau hat das Hinspiel 4:0 gewonnen. Das A-Liga-Kellerduell steigt in Breidenstein +++
Marburg-Biedenkopf. Das Warten hat ein Ende. Am Sonntagnachmittag kicken die Fußballer der Kreisliga A Biedenkopf in Nachholspielen endlich wieder um Punkte. Langweilig wird es dabei ganz sicher nicht. Dafür sorgen schon mehrere Derbys, bei denen um Aufstiegsplätze, aber auch um den Klassenerhalt gerungen wird. Die meisten Spiele beginnen um 14.30 Uhr.