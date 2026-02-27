Vatanspor und Buchenau gehen ins Topspiel der Fußball-A-Liga Teaser KLA BIEDENKOPF: +++ Der gastgebende Tabellenzweite Vatenspor Dautphe hat acht Punkt mehr auf dem Konto, Buchenau hat das Hinspiel 4:0 gewonnen. Das A-Liga-Kellerduell steigt in Breidenstein +++ von Redaktion · Heute, 16:20 Uhr · 0 Leser

Spielertrainer Enis Sadikovic (links) sollte mit dem FSV Buchenau in Hommertshausen gewinnen, um nach dem TSV Caldern (rechts Mischa Trier) nicht auch noch Vatanspor Dautphe aus den Augen zu verlieren. © Jens Schmidt

Marburg-Biedenkopf. Das Warten hat ein Ende. Am Sonntagnachmittag kicken die Fußballer der Kreisliga A Biedenkopf in Nachholspielen endlich wieder um Punkte. Langweilig wird es dabei ganz sicher nicht. Dafür sorgen schon mehrere Derbys, bei denen um Aufstiegsplätze, aber auch um den Klassenerhalt gerungen wird. Die meisten Spiele beginnen um 14.30 Uhr.