Allgemeines
– Foto: Verein
Vatanspor Nürnberg lädt zum Reil-Angin-Vatanspor-Wintercup ein
Vatanspor Nürnberg lädt am Sonntag zum Reil-Angin-Vatanspor-Wintercup 2025 ein – einem spannend besetzten Hallenfußballturnier in der Sporthalle Röthenbach-Ost (San-Carlos-Straße 4, 90451 Nürnberg). Ab 10:00 Uhr treffen zwölf Mannschaften aus Nürnberg und der Region aufeinander.
Vorstandsmitglied Ersin Dalkilic: „Bei den eingeladenen Teams haben wir den Schwerpunkt auf Mannschaften aus Nürnberg gelegt. Die einzige Ausnahme ist ATSV Erlangen, der in den letzten Jahren unsere Region Mittelfranken bei der bayerischen Hallenmeisterschaft sehr erfolgreich vertreten hat. Wir sind überzeugt, dass viele dieser Teams hervorragend für den Hallenfußball geeignet sind und die Zuschauer ein spannendes Turnier erleben werden.“
Turniermodus und Regeln
Die zwölf Teams sind in zwei Gruppen à sechs Mannschaften eingeteilt. Die jeweils vier Besten jeder Gruppe ziehen in die KO-Runde ein. Die Platzierung in der Gruppe ergibt sich aus Tordifferenz, erzielten Toren und direktem Vergleich. Bis einschließlich Viertelfinale dauert ein Spiel 10 Minuten, ab dem Halbfinale 12 Minuten.
Gespielt wird nach den klassischen Hallenfußballregeln: mit Bande, auf große Tore und ausschließlich indirekten Freistößen. Der Torwart darf die eigene Hälfte nicht verlassen (außer bei Strafstößen).
Attraktives Preisgeld und individuelle Auszeichnungen
Ein Highlight ist das Gesamtpreisgeld von 1.000 Euro, das auf die vier besten Teams verteilt wird. Zusätzlich werden der beste Spieler, der beste Torwart und der Torschützenkönig ausgezeichnet. Die Wahl zum besten Spieler und besten Torwart erfolgt durch Abstimmung aller teilnehmenden Mannschaften. Das Turnier ist für die teilnehmenden Teams startgeldfrei. Der Eintritt für Zuschauer beträgt 3,00 Euro und gilt nur für männliche Besucher ab 16 Jahren.
Vorstandsmitglied Yusuf Yilmaz: „Wir bei Vatanspor Nürnberg haben besondere Freude am Hallenfußball – schließlich haben wir 2024 die Hallenkreismeisterschaft gewonnen. Wir wissen, dass der klassische Hallenfußball trotz der Verdrängung durch Futsal weiterhin viele treue Fans hat. Mit unserem Turnier wollen wir genau diesen Zuschauern etwas Besonderes bieten. Wir freuen uns auf spannende, faire Spiele und hoffen, dass viele Besucher vorbeischauen und auf ihre Kosten kommen. Selbstverständlich ist auch für das leibliche Wohl bestens gesorgt.“