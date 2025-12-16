Vatanspor Nürnberg lädt zum Reil-Angin-Vatanspor-Wintercup ein

Attraktives Preisgeld und individuelle Auszeichnungen

Ein Highlight ist das Gesamtpreisgeld von 1.000 Euro, das auf die vier besten Teams verteilt wird. Zusätzlich werden der beste Spieler, der beste Torwart und der Torschützenkönig ausgezeichnet. Die Wahl zum besten Spieler und besten Torwart erfolgt durch Abstimmung aller teilnehmenden Mannschaften. Das Turnier ist für die teilnehmenden Teams startgeldfrei. Der Eintritt für Zuschauer beträgt 3,00 Euro und gilt nur für männliche Besucher ab 16 Jahren.

Vorstandsmitglied Yusuf Yilmaz: „Wir bei Vatanspor Nürnberg haben besondere Freude am Hallenfußball – schließlich haben wir 2024 die Hallenkreismeisterschaft gewonnen. Wir wissen, dass der klassische Hallenfußball trotz der Verdrängung durch Futsal weiterhin viele treue Fans hat. Mit unserem Turnier wollen wir genau diesen Zuschauern etwas Besonderes bieten. Wir freuen uns auf spannende, faire Spiele und hoffen, dass viele Besucher vorbeischauen und auf ihre Kosten kommen. Selbstverständlich ist auch für das leibliche Wohl bestens gesorgt.“