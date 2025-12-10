– Foto: Verein

Vatanspor Nürnberg erweitert Trainerteam Hayri Özdemir ab sofort Teil des Trainerteams

Vatanspor Nürnberg hat bekanntgegeben, dass Hayri Özdemir ab sofort Teil des Trainerteams der 1. Mannschaft ist. Özdemir, der seit Mai 2025 als Spieler für Vatanspor Nürnberg aktiv ist, bildet gemeinsam mit Ismail Yüce ein gleichberechtigtes Trainerduo. Beide werden weiterhin auch als Spieler für die erste Mannschaft auflaufen.

Mit diesem Schritt startet Hayri Özdemir offiziell seine erste Station als Trainer, bringt jedoch bereits einen enormen Erfahrungsschatz aus vielen Jahren im höherklassigen Amateurfußball mit. Zu seinen bisherigen Stationen zählen unter anderem der FSV Erlangen-Bruck, der SC Eltersdorf, der SV Buckenhofen, Jahn Forchheim und der SV Schwaig. Das Trainerteam der 1. Mannschaft wird weiterhin durch Torwarttrainer Bechloul Memet komplettiert, der dem Verein in dieser Funktion treu bleibt. Statement des Vorstandsmitglieds Yusuf Yılmaz:

„Nach dem Rücktritt von Yasin Sümer haben wir umgehend das Gespräch mit Ismail Yüce gesucht. Schnell wurde klar, dass eine interne Lösung in der aktuellen Situation die beste Option ist. Ismail wünschte sich weiterhin einen gleichberechtigten Partner an seiner Seite und schlug Hayri Özdemir vor. Nach intensiven und sehr guten Gesprächen ist es uns gelungen, Hayri für die Trainerrolle zu gewinnen. Wir sind überglücklich, dass er zugesagt hat, und freuen uns sehr darauf, ihn bei seinen ersten Schritten als Trainer zu begleiten. Im vergangenen Jahr haben wir mit einem gleichberechtigten Trainerduo gute Erfahrungen gemacht. Deshalb sind wir uns sicher, dass auch Ismail und Hayri als junges, dynamisches Trainerteam hervorragend zusammenpassen werden. Wir wünschen den beiden viel Erfolg und alles Gute!“

Statement des Vorstandsmitglieds Ersin Dalkılıç:

„Obwohl Hayri erst seit Mai bei uns ist, hat er von Anfang an gezeigt, dass er eine echte Führungspersönlichkeit ist und über ein großes Fußballverständnis verfügt. Es war für uns daher nur konsequent, ihn in dieser Situation anzusprechen – und wir sind froh, dass er die Herausforderung annimmt. Mit seiner Persönlichkeit und seiner Erfahrung wird Hayri eine enorme Bereicherung für das Trainerteam und die gesamte Mannschaft sein. Wir sind fest davon überzeugt, dass Hayri und Isi ein starkes Duo bilden, das unsere Mannschaft sowohl kurz- als auch langfristig nach vorne bringen wird.“ Statement von Hayri Özdemir:

„Eigentlich hatte ich noch nicht geplant, jetzt schon als Trainer einzusteigen. Aber als der Verein und mein guter Freund Ismail Yüce mit dem Wunsch auf mich zukamen, gemeinsam ein Trainerduo zu bilden, musste ich nicht lange überlegen. Ich freue mich sehr auf diese neue Aufgabe und die Zusammenarbeit mit Isi.

An unsere Jungs: Zieht euch warm an – wir werden euch alles abverlangen. Disziplin und Einsatz stehen für uns an erster Stelle, ebenso wie eine faire und respektvolle Spielweise. Wir erwarten alle zum Trainingsauftakt in einem ordnungsgemäßen Zustand und mit der richtigen Einstellung.

Ich habe zunächst bis zum Saisonende zugesagt. Alles Weitere wird man dann sehen, vor allem, wie viel Spaß mir dieser neue Weg machen wird. Ich bin hochmotiviert und freue mich darauf, gemeinsam mit der Mannschaft das Beste aus dieser Saison herauszuholen.“