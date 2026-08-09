Vatan Sport gewinnt Torfestival bei Werder Bremen III

– Foto: Torben Jeske

Die dritte Mannschaft des SV Werder Bremen und der KSV Vatan Sport haben sich ein torreiches Spektakel geliefert, das am Ende mit einem 5:3-Auswärtssieg der Gäste endete.

Werder Bremen III erwischte den besseren Start und ging durch Yunus Bakirci bereits in der 8. Minute mit 1:0 in Führung. Vatan Sport ließ sich davon jedoch nicht beeindrucken und drehte die Partie binnen weniger Minuten: Ahmet Gül glich in der 20. Minute zum 1:1 aus, nur eine Minute später brachte Maxwell Charles die Gäste mit 1:2 erstmals in Führung. In der 30. Minute baute Hamdi Erkul den Vorsprung auf 1:3 aus.

Kurz vor der Pause verkürzte Waleed Khan für die Bremer auf 2:3, mehr war für die Gastgeber bis zur Halbzeit jedoch nicht drin. Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich zunächst eine ruhigere Phase, ehe Hamdi Erkul in der 81. Minute mit seinem zweiten Treffer des Tages für die erneute Zwei-Tore-Führung sorgte (2:4). Werder Bremen III gab sich jedoch nicht geschlagen: Waleed Khan verkürzte in der 87. Minute mit seinem zweiten Tor auf 3:4 und brachte die Gastgeber noch einmal heran.