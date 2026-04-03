Vatan Spor gegen Hain: »...ein klassisches Sechs-Punkte-Spiel« Vatan Spor empfängt die DJK Hain zum Kellerkrimi +++ Gastgeber wollen Polster ausbauen +++ Hain hofft auf Ende der Negativserie von Marco Baumgartner · 03.04.2026, 11:00 Uhr · 0 Leser

Gelingt der DJK Hain gegen Vatan Spor Aschaffenburg der erste Sieg im Jahr 2026, um endlich wieder jubeln zu dürfen? – Foto: Julien Christ / sportfotografi

Hochspannung im Tabellenkeller der Landesliga Nordwest: Wenn der SV Vatan Spor Aschaffenburg am 28. Spieltag die DJK Hain empfängt, steht für beide Teams eine richtungsweisende Partie an. Während Vatan Spor die herbe Klatsche aus Frammersbach abschütteln will, kämpft die DJK Hain nach einem punktlosen Start ins Jahr 2026 um den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze.

Die Ausgangslage vor diesem direkten Duell ist brisant. Der SV Vatan Spor Aschaffenburg belegt derzeit mit 31 Punkten den zwölften Tabellenplatz und hat drei Zähler Vorsprung auf die DJK Hain (28 Punkte), die vor dem ersten Relegationsrang auf Platz 14 rangiert. Für Vatan-Trainer Peter Sprung ist die Marschroute klar: „Es ist für uns ein klassisches ‚Sechs-Punkte-Spiel‘. Wenn wir gewinnen, haben wir sechs Punkte Vorsprung bei nur noch sechs verbleibenden Spielen. Das wäre ein großer Schritt.“ Dabei gilt es für die Aschaffenburger, die 2:7-Niederlage gegen Frammersbach aufzuarbeiten. Sprung sieht die Ursachen vor allem in individuellen Patzern: „Von den sieben Gegentoren haben wir uns fünf gefühlt selbst reingeschossen. Es war einfach ein gebrauchter Tag. Beim Stand von 2:5 waren dann die Energie, die Kraft und auch der Glaube raus.“ Gegen Hain soll die Konzentration nun über die volle Distanz hochgehalten werden: „Wir müssen hochkonzentriert zu Werke gehen, vielleicht am Anfang nicht zu viel wollen, sondern über 90 Minuten kompakt stehen.“