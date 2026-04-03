Vatan Spor gegen Hain: »...ein klassisches Sechs-Punkte-Spiel«

Hochspannung im Tabellenkeller der Landesliga Nordwest: Wenn der SV Vatan Spor Aschaffenburg am 28. Spieltag die DJK Hain empfängt, steht für beide Teams eine richtungsweisende Partie an. Während Vatan Spor die herbe Klatsche aus Frammersbach abschütteln will, kämpft die DJK Hain nach einem punktlosen Start ins Jahr 2026 um den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze.
Die Ausgangslage vor diesem direkten Duell ist brisant. Der SV Vatan Spor Aschaffenburg belegt derzeit mit 31 Punkten den zwölften Tabellenplatz und hat drei Zähler Vorsprung auf die DJK Hain (28 Punkte), die vor dem ersten Relegationsrang auf Platz 14 rangiert. Für Vatan-Trainer Peter Sprung ist die Marschroute klar: „Es ist für uns ein klassisches ‚Sechs-Punkte-Spiel‘. Wenn wir gewinnen, haben wir sechs Punkte Vorsprung bei nur noch sechs verbleibenden Spielen. Das wäre ein großer Schritt.“
Dabei gilt es für die Aschaffenburger, die 2:7-Niederlage gegen Frammersbach aufzuarbeiten. Sprung sieht die Ursachen vor allem in individuellen Patzern: „Von den sieben Gegentoren haben wir uns fünf gefühlt selbst reingeschossen. Es war einfach ein gebrauchter Tag. Beim Stand von 2:5 waren dann die Energie, die Kraft und auch der Glaube raus.“ Gegen Hain soll die Konzentration nun über die volle Distanz hochgehalten werden: „Wir müssen hochkonzentriert zu Werke gehen, vielleicht am Anfang nicht zu viel wollen, sondern über 90 Minuten kompakt stehen.“
Die Gäste der DJK Hain stehen nach dem missglückten Start ins Jahr 2026 unter Zugzwang. Trainer Alexander Waimert haderte zuletzt mit den Umständen der 1:3-Niederlage gegen Eisingen: „Wir haben unsere Chancen nicht gemacht, die wir hatten. Dadurch, dass wir auch noch eine gelb-rote Karte und eine rote Karte bekommen haben, ein klares Tor nicht bekommen haben und auch einen klaren Elfmeter nicht bekommen haben, wurde das Ergebnis auch ein Stück weit durch den Schiedsrichter beeinflusst.“
Waimert erwartet ein „sehr, sehr hitziges Spiel“, sieht aber spielerische Ansätze, an die man anknüpfen könne. Dass Vatan Spor technisch versiert ist, ist ihm bewusst: „An guten Tagen kann Vatan Spor natürlich jede Mannschaft meines Wissens in der Liga schlagen, weil die Qualität einfach da ist. Sie haben, denke ich mal, dasselbe Problem wie wir.“
Ein Blick auf das Hinspiel macht der DJK Hain jedoch Mut: Damals behielten sie durch einen späten Treffer von Lukas Müller in der 88. Minute mit 1:0 die Oberhand. Peter Sprung hat die Lehren daraus gezogen: „Die Hainer haben in der Offensive wirklich enorme Geschwindigkeit. Deshalb hatten sie zu Hause immer wieder Chancen und haben auch nicht unverdient gewonnen.“
Personell gibt es bei den Hausherren Lichtblicke: Tolga Tosun kehrt in die Innenverteidigung zurück, und auch Youngster Eren Uyanik könnte nach langer Verletzungspause für einen Kurzeinsatz in den Kader rücken. Bei der DJK Hain hingegen wird man definitiv auf den rot gesperrten Carsten Albrecht verzichten müssen.
Die weiteren Spiele des 28. Spieltags: