Varnier : „wünsche mir, dass 18 Monate Arbeit nicht verloren sind“

Wie FuPa gegenüber mitgeteilt wurde, hat das Trainergespann vom FC Les Aiglons Dalheim dem Verein am Sonntag seinen Rücktritt angeboten. Nachdem man sich noch einmal zusammengesetzt hatte, wurde die Entscheidung getroffen, dass Cheftrainer Mike Varnier und sein Co-Trainer Patrick Ferge aufhören werden.

Dalheim konnte im 2.Bezirk der 2.Division keines seiner letzten vier Spiele gewinnen, hat als Vorletzter nur vier Punkte auf dem Konto und eine Tordifferenz von -27 nach acht Spielen. Der Verein bestätigte die Entscheidung am Mittwochmorgen, die beide Seiten nach langen Überlegungen getroffen hätten.