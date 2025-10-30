Varnier : „wünsche mir, dass 18 Monate Arbeit nicht verloren sind“

💸👉 Über diesen Link könnt ihr FuPa Luxemburg unterstützen 👈 Weitere wichtige Infos dazu findet ihr hier.
Wie FuPa gegenüber mitgeteilt wurde, hat das Trainergespann vom FC Les Aiglons Dalheim dem Verein am Sonntag seinen Rücktritt angeboten. Nachdem man sich noch einmal zusammengesetzt hatte, wurde die Entscheidung getroffen, dass Cheftrainer Mike Varnier und sein Co-Trainer Patrick Ferge aufhören werden.
Dalheim konnte im 2.Bezirk der 2.Division keines seiner letzten vier Spiele gewinnen, hat als Vorletzter nur vier Punkte auf dem Konto und eine Tordifferenz von -27 nach acht Spielen. Der Verein bestätigte die Entscheidung am Mittwochmorgen, die beide Seiten nach langen Überlegungen getroffen hätten.
Der jetzt ehemalige Dalheimer Trainer Varnier äußerte sich auch kurz gegenüber FuPa: „Am Sonntag hatten wir dem Verein widerwillig angeboten, dass es die Option Schocktherapie gibt, die jetzt hoffentlich hilft. Wir sind ambitiös doch dann gibt es die Statistik... Aber es bleibt auch widerwillig für die Jungs. Ich wünsche mir, dass 18 Monate Arbeit nicht verloren sind und dem Verein alles Gute. Goethe sagte: Es ist nicht genug zu wissen, man muss es auch anwenden. Wir sind als Trio für neue Aufgaben hochmotiviert, bereit und startklar.“