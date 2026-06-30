„Variabel einsetzbarer Spieler“: FSV verpflichtet Fynn Seidel

Fynn Seidel (links) bei der Vertragsunterzeichnung mit FSV-Sportdirektor Robin Lenk. – Foto: FSV Zwickau

„Fynn hat trotz seiner erst 22 Jahre bereits einen beeindruckenden Karriereweg hinter sich. Mit seinem Profidebüt im Alter von 16 Jahren gehört er bis heute zu den jüngsten Spielern in der Geschichte der 3. Liga. In verschiedenen Regionalligen hat Fynn dazu bereits bewiesen, dass er auf hohem Niveau eine wichtige Rolle spielen kann. Besonders seine Zeit in Meppen ist dabei hervorzuheben, als er zweistellige Scorerwerte erzielte. Auch in der vergangenen Saison gehörte er bei Chemie Leipzig zu den absoluten Leistungsträgern und hatte großen Anteil daran, dass sich die Mannschaft stabilisierte und eine starke Rückrunde spielte“, so FSV-Sportdirektor Robin Lenk der weiter ergänzt: „Fynn ist ein äußerst variabel einsetzbarer Spieler. Er kann sowohl auf den Außenbahnen als auch im Zentrum spielen und überzeugt dabei sowohl in defensiven als auch in offensiven Rollen. Zudem zählt er noch ein weiteres Jahr zur U23- Regelung. Wir freuen uns sehr, mit Fynn einen jungen, entwicklungsfähigen und gleichzeitig bereits erfahrenen Spieler für den FSV Zwickau gewonnen zu haben.“

Für Fynn Seidel hat der FSV eine ganz besondere Bedeutung: „Mein erstes Drittliga-Spiel im Kader von Unterhaching war damals ausgerechnet gegen Zwickau. Seitdem habe ich den Verein nie aus den Augen verloren. Die Gespräche mit den Verantwortlichen, dem Trainerteam und Robin haben mich von Anfang an überzeugt. Auch die Rahmenbedingungen, das gesamte Umfeld und das Stadion haben einen sehr positiven Eindruck hinterlassen“, erklärt der Neuzugang, der genau weiß, was ihn in Zwickau erwartet. „Der FSV steht für mich für Kampfgeist, Laufbereitschaft bis zur letzten Minute und eine super Fanbase. Genau diese Leidenschaft spürt man hier – darauf freue ich mich riesig.“