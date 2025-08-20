Varenrode verspielt 2:0 - Bramsche fightet sich zurück

Die Zuschauer sahen von Beginn an ein offenes Spiel. Varenrode startete furios und stellte schon früh die Weichen: In der 5. Minute schloss Christopher Börger einen starken Sololauf von Denis Kröger zum 1:0 ab. Nur vier Minuten später nutzte Lukas Schüring eine Ecke zum 2:0, erstaunlich frei am kurzen Pfosten.

Ein temporeiches Bezirksliga-Duell zwischen dem SV Varenrode und der SG Bramsche endete 2:2, mit Vorteilen für die Gäste, die am Ende näher am Sieg waren.

Doch Bramsche antwortete prompt. Nach einem Foul von Micha Preun an Niko Franken verwandelte Steffen Schotte den fälligen Strafstoß sicher zum 2:1 (15.). Der Treffer gab den Gästen Rückenwind, die fortan das aktivere Team waren. Varenrode verteidigte zwar mit Leidenschaft, verlor aber zunehmend die Kontrolle.

Im zweiten Durchgang erhöhte Bramsche den Druck weiter. Chancen von Franken, Determann und Schotte brachten die Heimdefensive mehrfach ins Wanken. Varenrode setzte über Kruse und Kröger gefährliche Nadelstiche, doch die Präzision fehlte. In der 76. Minute war es schließlich soweit: Niko Franken drehte sich im Strafraum und schloss sehenswert zum verdienten 2:2 ab.

Die Schlussphase gehörte klar den Gästen, die sich trotz Gelben Karten und intensiver Zweikämpfe nicht beirren ließen. Ein Elfmeterpfiff gegen Varenrode blieb aus (82.), ehe Schüring in der Nachspielzeit die große Chance auf den Lucky Punch für die Gastgeber per Kopf vergab.

So blieb es beim 2:2, mit dem Varenrode nach starkem Beginn leben muss, während Bramsche sich aufgrund der deutlichen Leistungssteigerung eher um zwei Punkte gebracht fühlen dürfte.

Fazit: Ein intensives Spiel, das im Liveticker von Michael Wolbers treffend zusammengefasst wurde: „Bramsche hätte den Sieg etwas mehr verdient gehabt. Beide Mannschaften können mit dem Punkt leben.“