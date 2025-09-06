Varenrode siegt im Chancen-Pingpong - Kruse hört nicht auf den Coach und wird zum Matchwinner

Ein Duell mit allem, was das Fußballherz höher schlagen lässt: frühe Tore, Alu-Kracher, Freistoß-Kunst und ein Spieler, der einfach nicht hören wollte und damit zum gefeierten Helden wurde. Am Ende triumphierte der SV Varenrode knapp, aber verdient mit 2:1 beim SV Olympia Laxten II.

Früher Doppelschlag, Breitholz mit Kunstschuss

Kaum hatte der Schiedsrichter die Partie freigegeben, stand es schon 0:1. Nach einer Flanke von Schüring stand Ginten am zweiten Pfosten goldrichtig und drosch den Ball aus kurzer Distanz kompromisslos in die Maschen (6.). Laxten ließ sich jedoch nicht lange bitten: Breitholz zirkelte nur zehn Minuten später einen Freistoß aus 17 Metern frech ins Torwarteck - Marke „Torwart-Eck geht immer“ (16.).

Doch Varenrode antwortete umgehend: Nach einer Flanke herrschte Chaos im Strafraum, Kruse nahm sich ein Herz, ignorierte die Rufe seines Coaches („abspielen!“) und schlenzte das Leder aus der Drehung ins rechte Eck - 1:2 (23.). Ein Treffer, der zugleich die Entscheidung bringen sollte.

Chancenfestival - Latte, Flugkopfball und „Field Goal“

Bis zur Pause blieb das Spiel wild: Börger verpasste per Flugkopfball nur knapp, Lögers hämmerte aus 25 Metern an die Latte (29.), ehe Krieger kurz vor der Pause eher beim American Football für Punkte gesorgt hätte, sein Schuss ging deutlich über das Gehäuse (39.). Auch Laxten schnupperte am Führungsausgleich, doch Mars setzte den Ball freistehend neben das Tor (42.).

Zähe zweite Hälfte mit Nervenflattern

Nach der Pause verlor das Match an Tempo, die Chancen wurden seltener. Erst eine Dreifachchance nach Ecke ließ die Laxtener Fans aufspringen, doch Varenrode hatte Fortuna auf seiner Seite (64.). Schüring vergab wenig später die Vorentscheidung, als er den Ball aus kurzer Distanz nicht traf (78.).

In der Schlussphase halfen nur noch Gelbe Karten und Zeitspiel: Lögers holte sich noch den „Zeitmanagement-Bonus“ ab (90‘+6), bevor Schiri und Liveticker-Mann Michael Wolbers schließlich die Nerven aller Beteiligten erlösten.

Fazit

Laxten kämpfte, Varenrode siegte, dank Effizienz, Alu-Glück und einem Kruse, der lieber schoss, als auf seinen Trainer zu hören. 1.346 Aufrufe im Liveticker sprechen Bände: Dieses Spiel hatte Unterhaltungswert.