Varenrode macht ersten Transfer klar

– Foto: Lambers

Die Varenroder Verantwortlichen waren über den Jahreswechsel aktiv und können die erste Verpflichtung für die Saison 2026/2027 vermelden.

Mit dem 18-jährigen Lasse Keiser setzen die Varenroder, den eingeschlagenen Weg der Verjüngung des Kaders fort und verpflichte einen Spieler aus der U19 Niedersachsenliga-Mannschaft des Nachbarn SC Spelle Venhaus für die kommende Spielzeit.