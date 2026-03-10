Varenrode macht ersten Transfer klar

Die Varenroder Verantwortlichen waren über den Jahreswechsel aktiv und können die erste Verpflichtung für die Saison 2026/2027 vermelden.
Mit dem 18-jährigen Lasse Keiser setzen die Varenroder, den eingeschlagenen Weg der Verjüngung des Kaders fort und verpflichte einen Spieler aus der U19 Niedersachsenliga-Mannschaft des Nachbarn SC Spelle Venhaus für die kommende Spielzeit.
Lasse gilt als vielversprechendes Talent, welches sich in der Innenverteidigung und auf der 6er Position am wohlsten fühlt.
Gemeinsam mit der U19 des SC Spelle Venhaus hat er in der vergangenen Saison eine beeindruckende Serie gespielt, in der man vollkommen zurecht den Aufstieg in die U19-Niedersachsenliga geschafft hat.
Die Varenroder Verantwortlichen freuen sich über die Verpflichtung, blicken voller Vorfreude in die gemeinsame Zukunft und wünschen Lasse und seiner Mannschaft den maximalen Erfolg in der laufenden Spielzeit! 🖤🤍