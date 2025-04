Vardingholt schnuppert an Sensation, SV Spellen nicht zu bremsen

Groß war der Jubel und die Erleichterung nach Abpfiff beim SV Brünen. Die abstiegsbedrohten Brünener setzten sich beim TuB Mussum mit 3:1 durch und profitierten zudem von der Niederlage von GW Vardingholt. Damit ist der Abstand auf den Abstiegsrang auf sechs Punkte verdoppelt worden. Zunächst aber traf der Favorit. Fabio Hellerforth brachte die Hausherren schon nach zwölf Minuten in Front. Brünen fand zunächst kaum ein Durchkommen, erst in der 43. Minute gelang es Malte Eimers erfolgreich abzuschließen. Tim Jenke drehte die Begegnung nach 69 Zeigerumdrehungen, Alexander Giese machte in der Nachspielzeit alles klar.

SC TuB Mussum 1926 – SV Brünen 1:3

SC TuB Mussum 1926: Marcel Braun, Nico Betting, Simon Göring (84. Janus Lensing), Lennart Stöckert, Finn Stenert, Niklas Boland (74. Jan Ten Lohis), Max Heisterkamp, Fabio Hellerforth, Maurice Nienhaus, Pascal Sieverding (63. Alexander Fisser), Marlon Kröber (63. Philipp Vos) - Trainer: Kevin Wagenfeld

SV Brünen: Jack Eimers, Yannick Nitschke, Mario Bonhoff, Luca Tom Terhardt, Norman Kalinowski, Lasse Jan Schulte-Bunert (41. Dominik Leiers), Malte Eimers (94. Ludvig Isselhorst), Lars Angenendt, Alexander Giese, Fabian Eric Mehl (76. Alexander Magnus Meyer), Tim Jenke (90. Johannes Buschmann) - Trainer: Markus Veelmann

Schiedsrichter: Luca Terweide (Bocholt) - Zuschauer: 40

Tore: 1:0 Fabio Hellerforth (12.), 1:1 Malte Eimers (43.), 1:2 Tim Jenke (69.), 1:3 Alexander Giese (90.+3)

Das sind die nächsten Spieltage

29. Spieltag

Do., 24.04.25 19:30 Uhr GSV Viktoria Suderwick - SC TuB Mussum 1926

Fr., 25.04.25 20:00 Uhr DJK Rhede - Hamminkelner SV

So., 27.04.25 15:00 Uhr Westfalia Anholt - Sportfreunde 97/30 Lowick II

So., 27.04.25 15:00 Uhr PSV Wesel II - SV Krechting

So., 27.04.25 15:00 Uhr FC Olympia Bocholt - TuS Haffen-Mehr

So., 27.04.25 15:30 Uhr SV Emmerich-Vrasselt - VfR Mehrhoog

So., 27.04.25 15:30 Uhr SV Brünen - SV Spellen



30. Spieltag

Fr., 02.05.25 19:30 Uhr PSV Wesel II - DJK Rhede

Fr., 02.05.25 19:30 Uhr VfR Mehrhoog - SV Brünen

So., 04.05.25 13:15 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick II - SC Grün-Weiß Vardingholt

So., 04.05.25 15:00 Uhr SV Krechting - FC Olympia Bocholt

So., 04.05.25 15:00 Uhr SC TuB Mussum 1926 - SV Bislich

So., 04.05.25 15:00 Uhr TuS Haffen-Mehr - SV Emmerich-Vrasselt

So., 04.05.25 15:15 Uhr SV Spellen - GSV Viktoria Suderwick

