Vandalismus beim TSV Havelse: Ein Angriff auf das Ehrenamt Nach nächtlichem Einbruch herrscht Entsetzen – hoher Sachschaden, betroffen sind vor allem Kinder- und Jugendabteilungen

Eigentlich hätte es ein Fußballfest werden sollen: das mit Spannung erwartete Niedersachsen-Duell zwischen dem TSV Havelse und dem VfL Osnabrück. Stattdessen wurde der Spieltag von einem Vorfall überschattet, der tief erschüttert – weit über die sportliche Rivalität hinaus. In der Nacht auf Samstag wurde das Gelände des TSV Havelse Ziel eines massiven Akts von Vandalismus.

Die Bilanz ist erschütternd: Einbruch auf dem Vereinsgelände, beschmierte Stadionmauern mit lila Farbe, beschädigte Fahrzeuge und ein geschätzter Sachschaden im sechsstelligen Bereich. Betroffen sind nicht etwa Profis oder Vereinsverantwortliche – sondern in erster Linie ehrenamtliche Helfer, Kinder- und Jugendteams sowie Tennisspielerinnen und -spieler, deren Spiele und Trainingseinheiten aufgrund der Zerstörung abgesagt werden mussten. Der Verein reagierte in einem öffentlichen Statement mit deutlicher Klarheit und zugleich mit Fassungslosigkeit. „Für andere Meinungen und Diskussionen sind wir offen“, heißt es, „aber Zerstörungswut auf Kosten des Nachwuchsfußballs und der ehrenamtlichen Helfer ist ein anderes Level.“

Hintergrund der Eskalation scheint eine Debatte über die Ticketpreise für das Heimspiel gegen Osnabrück gewesen zu sein. Der TSV Havelse hatte dem VfL Osnabrück das vorgeschriebene Gästekontingent zu 17 Euro pro Karte angeboten. Für ein vom VfL angefordertes erweitertes Kontingent wurden 19 Euro verlangt, um höhere Organisationskosten abzudecken – ein Vorgehen, das Osnabrücker Seite zunächst mittrug. Die spätere öffentliche Kommunikation des VfL sorgte jedoch offenbar für Irritationen und emotionale Aufladung unter Teilen der Fanszene. Wie sich aus dieser Gemengelage ein solcher Akt der Gewalt entwickeln konnte, bleibt erschreckend und beschämend. Dass sich Unmut über Eintrittspreise in destruktive Aktionen gegen eine ehrenamtlich geprägte Vereinsstruktur entlädt, ist Ausdruck einer Enthemmung, die im Fußball keinen Platz haben darf. Die Konsequenzen treffen nicht jene, gegen die sich die Wut vermeintlich richtete – sondern vor allem die Kinder, Jugendlichen und Ehrenamtlichen, die das Rückgrat eines jeden Vereins bilden.