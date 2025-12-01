– Foto: SV Voran Brögbern

Hier knubbelt FuPa wieder alles, was im Amateurfußball zwischen Emsland und „irgendwo dahinter“ so herumkullert, eine bunte Wundertüte aus Geschichten, Ergebnissen und kleinen Fußballkuriositäten. Viel Spaß beim Schmökern und Schmunzeln! VANDALEN WÜTEN AUF SPORTPLATZ BRÖGBERN

Vorwärts 1 on Tour in Münster!

Gesamtes Trainerteam verlängert beim SV Heidekraut Andervenne

Thiering und Verst bleiben Concordia treu - Concordia setzt auf Kontinuität und Aufbruchsstimmung

VANDALEN WÜTEN AUF SPORTPLATZ BRÖGBERN

– Foto: SV Voran Brögbern

Wie der SV Voran Brögbern auf seinen sozialen Kanälen mitteilt, wurde der Sportplatz in Brögbern erneut Ziel von schwerem Vandalismus. Besonders im Bereich der Grillhütte kam es zu deutlichen Sachbeschädigungen. Unter anderem wurden ein Mülleimer demoliert, mehrere Dachziegel zerstört, der Stromkasten für das Flutlicht an Platz 2 beschädigt sowie eine Antenne abgerissen. Die Folgen sind erheblich: Die Flutlichtplätze 2 und 3 können vorerst nicht genutzt werden, bis die Reparaturen abgeschlossen sind.

Der Verein hat bereits Anzeige bei der Polizei erstattet und hofft nun, dass die Verantwortlichen ermittelt werden. Gleichzeitig wird die Bevölkerung gebeten, aufmerksam zu sein und mögliche Hinweise weiterzugeben. Der SV Voran Brögbern appelliert an alle, gemeinsam dafür einzustehen, dass der Sportplatz ein Ort des Sports, der Gemeinschaft und des Respekts bleibt. ____________________ Vorwärts 1 on Tour in Münster!

– Foto: SV Vorwärts Nordhorn

Am 29.11. ging es für unsere Mannschaft zu einem gemeinsamen Tagesausflug nach Münster – erst gemütlich über den Weihnachtsmarkt schlendern, danach mal eine ganz andere Sportart erleben: Wir waren live beim Bundesliga-Volleyballspiel des USC Münster gegen Borken. Ein tolles Erlebnis! Im Anschluss ließen wir den Abend in den Kneipen Münsters ausklingen – beste Stimmung garantiert. Doch dann: Der letzte Zug fiel aus. Spontan sprang Eckhard Wolterink ein und holte uns mitten in der Nacht um 4 Uhr in Münster ab. Ein riesiges Dankeschön im Namen der ganzen Mannschaft! Ohne dich wären wir nicht so entspannt nach Hause gekommen. (Pressemitteilung SV Vorwärts Nordhorn) ____________________ Gesamtes Trainerteam verlängert

– Foto: SV Heidekraut Andervenne

Passend zur Winterpause gibt es gute Neuigkeiten: Unser Oberliga-Team wird auch ir der kommenden Saison von Chef-Trainer Patrick Lonnemann trainert. Ebenso haben Co-Trainerin Alisa Brinker und Athletiktrainerin Theresa Blanke ihre Zusage gegeben. ,,Das Trainerteam und die Mannschaft arbeiten hervorragend zusammen, daher sind wir sehr glücklich, in gewohnter Konstellation weitermachen zu können", erklärt Vorstand Anne Egbers. Damit setzt der Verein weiterhin auf Kontinuität und ein eingespieltes Trainerteam, das die positive Entwicklung der Mannschaft fortführen soll. (Pressemitteilung SV Heidekraut Andervenne) ___________________ Thiering und Verst bleiben Concordia treu - Concordia setzt auf Kontinuität und Aufbruchsstimmung

Foto (v.l.n.r.): Fußballvorstand Rene Rautand, Thorsten Sabel, Simon Thiering, Alexander Verst – Foto: SV Concordia Emsbüren