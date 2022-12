Vandalen durchpflügen Fußballplätze Eine böse Überraschung gab es unter anderem beim FC Edelsfeld in der Nordoberpfalz – wo bereits letzten Winter Unbekannte ihr Unwesen trieben

Viele Ehrenamtliche engagieren sich beim FC Edelsfeld, um das Vereinsleben zu organisieren und auch, um die Rasenspielfelder auf dem schmucken Sportgelände intakt zu halten. Dementsprechend böse war man über die erneut rücksichtslose Aktion Unbekannter. Bereits im letzten Winter hätten laut Verein „Halbstarke“ das C-Spielfeld als Rennstrecke benutzt, worauf im Frühjahr und Sommer ein großer Aufwand betrieben werden musste, um das ramponierte Grün wieder in Ordnung zu bringen. Durch den trockenen Sommer wäre der Bewässerungsaufwand natürlich groß gewesen, heißt es aus den Reihen der fleißigen Helfer. Zudem hätte man sogar Zufahrtswege mit Barrieren präventiv geschlossen, um eine erneute Aktion zu verhindern.



Und doch hat es die Edelsfelder wieder erwischt: Einer oder mehrere Rüpel drehten auf dem schneebedeckten Sportplatz ihre Kreise und hinterließen dabei furchtbare Furchen. Der Schaden sei immens, der Ärger darüber riesig, postet der FCE in einer Mitteilung auf Facebook. In der Zwischenzeit wurde nun die Polizei eingeschaltet – es gäbe bereits einige Zeugenhinweise. Der FC Edelsfeld bittet nun jeden, der etwaige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zur Aufklärung geben kann, um Kontaktaufnahme mit dem Verein oder der Polizei. Die Hoffnung ist groß, dass die Täter endlich dingfest gemacht und zur Rechenschaft gezogen werden. „Bitte bleibt auch den weiteren Winter aufmerksam“, lautet die abschließende Bitte der in höchstem Maße frustrierten Verantwortlichen.



Andere Fälle in der weitläufigeren Umgebung zeigen, dass das Geschehen auf dem Edelsfelder Platz kein Einzelfall zu sein scheint. In Lauterhofen (Landkreis Neumarkt) etwa wurde in den Abendstunden des 19. November auf zwei Fußballplätzen erheblicher Schaden angerichtet, im niederbayerischen Landkreis Freyung-Grafenau waren am vergangenen Wochenende verschiedene Wiesen betroffen. Mehr zu dem Thema auf mittelbayerische.de (M-Plus).