Van-der-Pütten trifft dreifach: Anderlingen/Byhusen überrollt Wingst

Am 11. Spieltag der Frauen-Bezirksliga Lüneburg West setzte sich die SG Anderlingen/Byhusen deutlich mit 9:0 gegen den VfL Wingst durch. Das Duell zwischen dem Spitzenreiter und dem Tabellenletzten verlief einseitig, auch wenn die Gastgeberinnen in der Anfangsphase noch nicht ihren Rhythmus fanden.

„In der ersten Halbzeit haben wir nur wenig umsetzen können von dem, was geplant war. Unser Spielaufbau war geplagt von vielen Fehlpässen und unnötigen Ballverlusten“, sagte Trainerin Chiara Hess. Trotzdem traf Jonna Marie Parey schon in der vierten Minute zum 1:0 und legte in der 39. Minute das 2:0 nach.

Nach der Pause spielte der Tabellenführer deutlich zielstrebiger und erhöhte das Tempo. Jarste Schröder traf in der 51. Minute zum 3:0, bevor Milena Van-der-Pütten in der 58. Minute auf 4:0 stellte. Danach folgten Treffer im Minutentakt: Mara-Sophie Holsten traf in der 71. Minute, Marit Postels in der 74. Minute. Van-der-Pütten legte in der 76. und 85. Minute nach und erzielte insgesamt drei Tore. Den Schlusspunkt setzte Postels in der 88. Minute mit ihrem zweiten Treffer, womit sie ihr persönliches Saisontor-Konto auf 15 erhöhte.

„In der zweiten Halbzeit haben wir dann deutlich besseren und schnelleren Fußball gespielt. Wir haben in dem ganzen Spiel nicht einen Torschuss zugelassen“, erklärte Hess. Ihre Mannschaft zeigte Dominanz und Effizienz über die gesamte Spielzeit. „Vorne haben wir Chancenwucherung betrieben, das Spiel hätte noch viel höher ausfallen können. Da waren noch mindestens fünf, wenn nicht sogar noch mehr hundertprozentige Chancen dabei“, so die Trainerin.