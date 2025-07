Van der Horst

Aber immerhin gibt es hier ein Restaurant zur goldenen Möwe und entsprechend ein schönes Frühstück für mich. Einige fettige Bissen später stehe ich mit meinem Kaffeebecher in der Hand vor dem Bahnhof und warte auf einen Bus. Dieser ist pünktlich und chauffiert mich eine halbe Stunde lang durch die Stadt, bis ich kurz nach der S-Bahn-Station Barmbek aussteige. Spätestens jetzt ist klar, dass es mich nach Hamburg verschlagen hat. Es ist wieder „Omi-Tochter-Enkel“-Wochenende angesagt, und ich habe daher Zeit, meine Ground-Liste in die Höhe zu treiben. Ich durchschreite daher das Portal des Stadions an der Dieselstraße und erspähe auf dem Parkplatz bereits das Auto des Teilzeit-Assis. Dieser war von meinem Plan, das Wochenende in Hamburg zu verbringen, so begeistert, dass er bereits am Donnerstag hier aufgeschlagen war. Durch seine Anwesenheit und sein Auto war dieser Ground hier überhaupt erst in den Fokus gerückt.

Gott sei Dank. Dieses kleine Stadion hier ist schon geil. Total unwirklich: Zwischen Kindergarten, Selfstorage, Hochbahn und einer Tankstelle ragt hier eine recht große Tribüne in die Luft.

Die anderen drei Seiten sind im Grunde ohne Ausbau, und auch das Vereinsheim hatte heute geschlossen.

Ich kann nicht genau sagen, ob es daran lag, dass das heute hier nur ein Testkick war oder weil eine geschlossene Gesellschaft sich eingemietet hatte.

Vielleicht auch beides. Das war aber nicht weiter tragisch. Zwar fiel so der Kauf eines Fanartikels aus, aber eine Versorgung gab es trotzdem: Eine leckere, tatsächlich selbstgemachte Boulette wurde mit einer Coke runtergespült, während auf dem künstlichen Grün das Spiel ebenfalls einiges zu bieten hatte. Den Hausherren reichten starke 20 Minuten, um das 1:1 zur Pause in ein 4:1 umzustoßen. Dass die Gäste zwei Minuten vor dem Ende noch das 4:2 erzielten, störte eigentlich niemanden.

Und beim Thema Gäste: Ich wollte den TSV Bargteheide schon ewig mal sehen. Kennt ihr die Serie „Der Tatortreiniger“? In einer Episode muss er in der kleinen, schmuddeligen Kneipe „Van der Horst“ auf St. Pauli die Überreste eines ermordeten Wirtes wegputzen und findet dabei einige tausend Euro, versteckt hinter einem Flipperautomaten.

Die wesentlich ältere Frau des Wirtes nimmt ihm das Geld ab, und ein Streit um die Kohle entbrennt. Am Ende bekommt der Rausschmeißer „Kuddel“ die Scheine und soll damit hinfahren, wohin er will. Er hat allerdings nur ein Ziel: seine Tante in Bargteheide besuchen.

Tja, keine Ahnung warum. Aber seitdem will ich die Mannschaft dieses Vorortes live sehen. Wäre damit heute erledigt, und der Teilzeit-Assi und ich machten uns auf den Weg in den Stadtteil, in dem Kuddels Kneipe steht. Unser Hauptspiel für dieses Wochenende stieg nämlich direkt neben dem Millerntor.