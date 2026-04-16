Valon Zekjiri wechselt zum FC Germania Lich-Steinstraß

Der FC Germania Lich-Steinstraß präsentiert mit Valon Zekjiri einen weiteren Neuzugang für die kommende Saison. Der 19-jährige Linksverteidiger wechselt vom 1. FC Düren zum Landesligisten und bringt trotz seines jungen Alters eine fundierte fußballerische Ausbildung sowie ein enormes Entwicklungspotenzial mit.

Valon stammt aus Jülich und zählt zu den hochveranlagten Talenten aus der Region. Auch er hat uns im Probetraining direkt überzeugt, so Leipertz.

Auf der linken Defensivseite überzeugt Valon durch seine Dynamik, Zweikampfstärke und sein gutes Stellungsspiel. Darüber hinaus zeichnet er sich durch seine offensive Durchschlagskraft aus – mit viel Tempo, präzisen Flanken und dem Mut, sich aktiv ins Angriffsspiel einzuschalten. Seine Spielweise passt hervorragend zu unserer Philosophie, freut sich Coach Michael Hermanns auf den nächsten Jungspund aus Jülich.