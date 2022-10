Valentin Sponer fährt mit der Bayern-Auswahl zur Amateur-Europameisterschaft Der Kottgeiseringer übersteht mit seinem Team die Qualifikation

Kottgeisering – Drei Spiele hatte die „bayerische Nationalmannschaft“ in Italien zu absolvieren. Dreimal stand Valentin Sponer nicht nur in der Start-Elf, sondern auch die gesamten 270 Spielminuten bis zum ganz großen Triumph auf dem Platz. Der 23-jährige in Bruck und Emmering aufgewachsene, jetzt in Kottgeisering lebende Rechtsverteidiger in Diensten des TSV 1860 München II gehörte zur Stammformation der Freistaat-Elf, die Deutschland bei der Vorrunde des UEFA-Region’s-Cup in Italien vertrat.

Am Ende gelang nach 2:0-Siegen über Italien und Nordmazedonien die Qualifikation für die Endrunde der Amateur-Europameisterschaft im Juni 2023. Zwar musste auch eine unglückliche 1:2-Niederlage gegen die von der Insel Jersey gestellte England-Auswahl verkraftet werden. Doch dank Schützenhilfe der Nordmazedonier war für die Bayern-Auswahl der Weg zum Gruppensieg frei.

Gruppenfinale gegen Italien: „Das war nichts für schwache Nerven“

Der Bayerische Fußballverband (BFV) war vom DFB mit der EM-Teilnahme beauftragt worden, weil die Bayern bei der letzten Region’s-Cup-Austragung vor drei Jahren als Ausrichter der Finalrunde Platz zwei erreicht hatten. Beim Vorrunden-Turnier der 12. EM-Auflage in Italien mussten die Bayern am Mittwochnachmittag im 7000 Zuschauer fassenden Stadion in Calcio aber bis zum Happy End mächtig bangen. „Das war nichts für schwache Nerven“, sagte Delegationsleiter Jürgen Faltenbacher.

Die Hausherren, die mit der besten Ausgangssituation ins Gruppen-Finale gegangen waren, hatten etliche hochkarätige Möglichkeiten. Bei einem Sieg hätte die Squadra Azzurra (1:1 gegen Nordmazedonien, 1:0 gegen England) das Endrunden-Ticket sicher in der Tasche gehabt. Doch die Bayern schlugen zurück. Und obwohl sie 2:0 gesiegt hatten, stand die Elf nach dem Schlusspfiff noch minutenlang schockerstarrt im Mittelkreis. Denn die Partie der Engländer gegen Nordmazedonien lief noch. Ein Tor, und alle Träume wären geplatzt.

Vormittags noch im Flieger, am Abend schon wieder auf dem Trainingsplatz