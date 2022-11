Valentin Henning hielt die Punkte fest Große Freude bei den Gästen nach dem verdienten Auswärtssieg beim amtierenden Meister aus Weida.

Dabei war es sicher nicht so einfach nach dem Derbyrausch in der Vorwoche, den Schalter umzulegen und sich der Herausforderung auf dem „Roten Hügel“ zu stellen.

Aber am Ende traten die Nullneuner souverän auf, besaßen mehr Spielanteile, hatten auch die klareren Torgelegenheiten und fuhren so den dritten Sieg in Folge ein. „Gegen einen guten Gegner haben wir ein ordentliches Spiel gemacht, haben nach dem Seitenwechsel mehr investiert, das Tor erzielt und sind insgesamt geschlossen und stabil über neunzig Minuten aufgetreten“, so ein zufriedener Trainer Martin Hauswald.

Im ersten Durchgang übernahmen die Bachstädter umgehend die Spielkontrolle, ließen kaum Torgelegenheiten der Hausherren zu und versuchten, durch Balleroberungen, schnellem Umschalten Torgefahr zu erzielen. Nach dem die Weidaer eine Ecke nicht klären konnten, zischte Patrick Hädrichs Schuß aus 18 m über die Querlatte (5.). Die erste Torannäherung der Hausherren nach knapp zwanzig Minuten, als Wetzel aus 12 m eine Kopfballvorlage direkt nahm, aber das Tor deutlich verfehlte (18.). Dann setzte der fleißige Ben-Luca Kunz, mit einem tollen Zuspiel den startenden Hädrich in Szene, welcher sich behauptete und auf das Tor der Einheimischen zusteuerte, aber etwas überhastet, freistehend verzog (23.). Danach parierte Torwart Haase zwei Distanzschüsse von Marco Pusch und Kunz (29.).

Im zweiten Abschnitt änderte sich zunächst nicht viel am Spielverlauf, die Torabsicherung stand im Vordergrund, doch Arnstadt agierte zunehmend zielstrebiger und entschlossener. Die erste Möglichkeit jedoch hatten die Hausherren. In Folge einer missglückten Abwehr eines Eckballs, schoß Eichberger aus Nahdistanz über das Tor (51.). Eine präzise Rechtsflanke Vincent Barthels erreichte Messing, der per Kopf Torwart Haase zu einer Glanzparade zwang (59.). Anschließend tankte sich Phillip Kiraly energisch durch, wurde aber im letzten Moment im Strafraum geblockt (62.). Nur um Zentimeter rutschte dann Messing am langen Pfosten an einer Hereingabe Puschs vorbei (67.). Den verdienten Führungstreffer markierte Dustin Messing, der einen hohen Ball Hädrichs über die hoch stehende Deckung der Hausherren aufnahm und über Schlußmann Haase zum umjubelten Tor des Tages lupfte (73.). In der Schlußphase warfen die Gastgeber noch einmal alles nach vorn, liefen sich aber meist an der aufmerksamen Hintermannschaft der Arnstädter fest oder scheiterten am rechtzeitig zupackenden Torwart Valentin Henning. Fast wäre den Ostthüringern in der Schlußminute aber doch noch der Ausgleich gelungen. Urplötzlich zog Urban von der Strafraumlinie ab, doch Henning sicherte mit einer Glanzparade den wichtigen Auswärtsdreier (90.).