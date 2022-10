Vale knackt 100-Tore-Marke bei FuPa !

Obwohl Vale Sachsenmaier laut FuPa-Profil keinen starken Fuß hat schraubte er im 187. Spiel seit der Saison 14/15 mit seinen 3 Toren beim ungefährdeten Sieg gegen Heubach sein Torekonto auf 101 Tore nach oben. In der FuPa-Statistik fehlen aber noch 11 Tore aus der Saison 13/14 und die gefühlte Chancenverwertung von ca. 25 % (siehe Minute 87 im Spiel gegen Heubach). Im Spiel gegen Heubach ließ sich der VfL durch den frühen Rückstand in der 5. Minute durch einen schmeichelhaften Foulelfmeter nicht aus dem Konzept bringen und drehte die Partie durch 2 Tore von Marcel Kopp in der 14. Minute nach einem mustergültigen Rückpass von Markus König und in der 22. Minute durch einen Kopfball nach einer scharfen Freistoßflanke von Valentin Sachsenmaier. In der 40. und 53. Minute war Valentin Sachsenmaier zweimal frei durch und sorgte mit dem 3:1 und 4:1 für klare Verhältnisse. Alleinunterhalter und Stimmungskanone „Die singende Quetsche“ Benedikt Sachsenmaier erhöhte nach Pass von Patrick Kössl in der 64. Minute humorlos mit einem trockenen Schuss ins linke Eck auf 5:1, den Schlusspunkt zum hoch verdienten Heimsieg setzte erneut Valentin Sachsenmaier in der 83. Minute mit einem Kopfball nach einem Eckball.