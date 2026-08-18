Valdez und Viol: Auf dem Weg an die Tabellenspitze

– Foto: Timo Babic



Hitze, ein sehr unangenehmer Gegner, der auch noch früh in Führung geht. Libertad - das Team von Nelson Valdez - hatte an diesem Sonntagnachmittag ganz schön zu kämpfen. "Wir haben uns hier sehr, sehr schwer getan. Das war kein richtig gutes Fußballspiel von uns", so Co-Trainer Yannick Viol.

Doch das junge Team aus der paraguayischen Hauptstadt wehrt sich, kämpft sich ins Spiel und unmittelbar vor der Pause gelingt Nationalspieler Néstor Giménez nach einem Standard der Ausgleich.

Und Libertad, der Titelanwärter, prägt über weite Strecken die zweite Hälfte, drängt auf den Sieg und dann ist da der 24-jährige Stürmer Marcelo Fernández, dem das 2:1 für das Hauptstadt-Team gelingt - das Siegtor!

"Das sind die Spiele, die du gewinnen musst - egal wie, wenn du am Ende oben stehen willst. Du musst zusammen halten, gemeinsam leiden und fighten", so Viol, dessen Team am Donnerstag im paraguayischen Pokal auf den Tacuary Football Club trifft.

