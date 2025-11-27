– Foto: Anna-Christin Kaiser

Vajagic trifft dreifach – Neuwirt-Elf dominiert nach Belieben U17 des VfL Wolfsburg feiert 6:0-Kantersieg bei TeBe Berlin und qualifiziert sich vorzeitig für die Hauptrunde Verlinkte Inhalte U17-DFB-NL Gr. B TeBe Berlin Wolfsburg

Mit einem beeindruckenden 6:0-Auswärtserfolg bei Tennis Borussia Berlin hat die U17 des VfL Wolfsburg ihr Ziel bereits vorzeitig erreicht: Die Jungwölfe stehen wie schon im Vorjahr sicher in der höchsten Spielklasse der DFB-Nachwuchsliga-Hauptrunde. Im Nachholspiel am Mittwochabend zeigte die Mannschaft von Interimstrainer Jan Neuwirt eine durchweg überzeugende Vorstellung und ließ dem Gastgeber in keiner Phase des Spiels eine Chance.

Im Mittelpunkt stand David Vajagic, der mit Treffern in der 16., 19. und 35. Minute einen lupenreinen Hattrick markierte und die Weichen früh auf Sieg stellte. Elias Hernández Soler erhöhte noch vor der Pause auf 4:0 (42.). Nach dem Seitenwechsel setzten Isaiah Seretis (60.) und Joker Lewis Ikenna Nwosu (77.) die klaren Kräfteverhältnisse treffersicher fort. Frühe Entscheidung und dominanter Auftritt

TeBe Berlin benötigte angesichts der Tabellensituation einen hohen Sieg, um sich eine Restchance auf Liga A zu bewahren – doch dieser Gedanke war rasch erledigt. Die Jungwölfe traten von Beginn an dominant, ballsicher und zielstrebig auf. Sauber ausgespielte Angriffe und konsequente Laufwege führten nahezu zwangsläufig zu klaren Möglichkeiten. Besonders Vajagic stellte die Berliner Defensive vor unlösbare Aufgaben. Auch nach Wiederbeginn blieb Wolfsburg klar überlegen, kontrollierte Ball und Raum, während die Gastgeber keine nennenswerte Torchance verzeichneten. Die grün-weiße Konsequenz spiegelte sich am Ende im deutlichen Ergebnis wider.