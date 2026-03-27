Vaihingen und Darmsheim im Fernduell: Wer steht an der Sonne?

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr SV Deckenpfronn Deckenpfronn SV Nufringen SV Nufringen 15:00 PUSH



Der SV Deckenpfronn geht als Tabellenachter mit 28 Punkten in dieses Duell und hat sich mit zwei Siegen aus den vergangenen drei Partien wieder stabilisiert. Zuletzt gewann die Mannschaft mit 2:1 gegen den TSV Musberg, davor gab es ein 1:1 gegen den TSV Jahn Büsnau und ein 3:1 gegen den SV Vaihingen – das spricht für eine Mannschaft, die gerade schwer zu knacken ist. Der SV Nufringen steht mit 20 Punkten auf Rang 13 und verschaffte sich durch das 3:2 gegen die Spvgg 1897 Cannstatt zuletzt Luft, nachdem es zuvor ein 0:3 in Musberg und ein 2:2 gegen den TV Echterdingen II gegeben hatte. Weil beide Teams den Abstand nach unten im Blick behalten müssen, steckt in diesem Spiel mehr Druck, als die Platzierungen zunächst vermuten lassen.



Der SV Vaihingen startet als Tabellenzweiter mit 34 Punkten in den Spieltag und steht im engen Dreikampf an der Spitze bereits unter Zugzwang. Nach dem starken 5:1 gegen den VfL Oberjettingen setzte es zuletzt allerdings ein 1:3 beim SV Bonlanden, zuvor hatte die Mannschaft auch in Deckenpfronn mit 1:3 verloren – die Souveränität des Herbstes ist also etwas brüchig geworden. Die SpVgg Holzgerlingen reist als Elfter mit 25 Punkten an, hat aber mit dem 1:3 gegen den ASV Botnang nach zwei beachtlichen Siegen gegen den TV Darmsheim (3:2) und die Spvgg 1897 Cannstatt (3:2) wieder einen Dämpfer erhalten. Für Vaihingen ist es ein Spiel mit Aufstiegscharakter, für Holzgerlingen eines, mit dem sich der Blick endgültig nach oben richten ließe. Der SV Vaihingen startet als Tabellenzweiter mit 34 Punkten in den Spieltag und steht im engen Dreikampf an der Spitze bereits unter Zugzwang. Nach dem starken 5:1 gegen den VfL Oberjettingen setzte es zuletzt allerdings ein 1:3 beim SV Bonlanden, zuvor hatte die Mannschaft auch in Deckenpfronn mit 1:3 verloren – die Souveränität des Herbstes ist also etwas brüchig geworden. Die SpVgg Holzgerlingen reist als Elfter mit 25 Punkten an, hat aber mit dem 1:3 gegen den ASV Botnang nach zwei beachtlichen Siegen gegen den TV Darmsheim (3:2) und die Spvgg 1897 Cannstatt (3:2) wieder einen Dämpfer erhalten. Für Vaihingen ist es ein Spiel mit Aufstiegscharakter, für Holzgerlingen eines, mit dem sich der Blick endgültig nach oben richten ließe.

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr TSV Jahn Büsnau Büsnau SV Bonlanden SV Bonlanden 15:00 PUSH



Der TSV Jahn Büsnau geht als Tabellendritter mit 34 Punkten in dieses Heimspiel und weiß nach dem 2:2 beim VfL Oberjettingen, dass im Aufstiegsrennen kaum noch Raum für Nachlässigkeiten bleibt. Zuvor hatte Büsnau den TSV Dagersheim mit 3:2 bezwungen, davor aber beim SV Deckenpfronn nur 1:1 gespielt – die jüngsten Ergebnisse zeigen also Qualität, aber auch leichte Reibungsverluste. Der SV Bonlanden ist mit 28 Punkten Siebter und reist mit breiter Brust an, nachdem zuletzt erst der SV Vaihingen mit 3:1 und davor der VfL Herrenberg mit 2:1 sowie der TV Darmsheim mit 4:2 geschlagen wurden. Formstärker als die Gäste ist derzeit kaum jemand, weshalb Büsnau vor einer der undankbarsten Aufgaben dieses Spieltags steht.



Croatia Stuttgart belegt mit 18 Punkten Rang 14 und hat sich durch das 1:0 beim TSV Dagersheim zuletzt ein wichtiges Erfolgserlebnis im Abstiegskampf geholt. Zuvor hatte die Mannschaft beim TSV Musberg knapp mit 0:1 verloren und beim SV Nufringen mit 3:0 gewonnen – die Ergebnisse zeigen, dass Croatia in diesen Wochen deutlich widerstandsfähiger geworden ist. Der VfL Oberjettingen ist mit nur sechs Punkten Letzter, sammelte beim 2:2 gegen den TSV Jahn Büsnau zuletzt aber immerhin einen Achtungserfolg, nachdem es zuvor ein 1:5 in Vaihingen und ein 2:5 gegen den ASV Botnang gegeben hatte. Für beide Teams ist das Spiel richtungsweisend, für Oberjettingen womöglich schon im existenziellen Sinn. Croatia Stuttgart belegt mit 18 Punkten Rang 14 und hat sich durch das 1:0 beim TSV Dagersheim zuletzt ein wichtiges Erfolgserlebnis im Abstiegskampf geholt. Zuvor hatte die Mannschaft beim TSV Musberg knapp mit 0:1 verloren und beim SV Nufringen mit 3:0 gewonnen – die Ergebnisse zeigen, dass Croatia in diesen Wochen deutlich widerstandsfähiger geworden ist. Der VfL Oberjettingen ist mit nur sechs Punkten Letzter, sammelte beim 2:2 gegen den TSV Jahn Büsnau zuletzt aber immerhin einen Achtungserfolg, nachdem es zuvor ein 1:5 in Vaihingen und ein 2:5 gegen den ASV Botnang gegeben hatte. Für beide Teams ist das Spiel richtungsweisend, für Oberjettingen womöglich schon im existenziellen Sinn.

So., 29.03.2026, 15:30 Uhr TSV Musberg TSV Musberg TSV Dagersheim Dagersheim 15:30 PUSH



Der TSV Musberg steht mit 28 Punkten auf Rang neun und präsentiert sich zuletzt als unangenehmer, schwer berechenbarer Gegner. Auf das 1:2 in Deckenpfronn folgte zuvor ein starkes 3:0 gegen den SV Nufringen, davor sogar ein 2:1 beim TSV Jahn Büsnau – Musberg ist also durchaus in der Lage, Spiele gegen unterschiedlichste Gegner an sich zu ziehen. Der TSV Dagersheim bleibt als Vorletzter mit 13 Punkten tief im Tabellenkeller, gewann zuletzt aber mit 1:0 gegen Croatia Stuttgart, nachdem es zuvor knappe Niederlagen gegen Büsnau (2:3) und ein deutliches 0:4 gegen den SV Vaihingen gegeben hatte. Gerade deshalb ist die Partie brisant: Musberg will sich nach unten endgültig absetzen, Dagersheim klammert sich an jede Chance auf den Anschluss. Der TSV Musberg steht mit 28 Punkten auf Rang neun und präsentiert sich zuletzt als unangenehmer, schwer berechenbarer Gegner. Auf das 1:2 in Deckenpfronn folgte zuvor ein starkes 3:0 gegen den SV Nufringen, davor sogar ein 2:1 beim TSV Jahn Büsnau – Musberg ist also durchaus in der Lage, Spiele gegen unterschiedlichste Gegner an sich zu ziehen. Der TSV Dagersheim bleibt als Vorletzter mit 13 Punkten tief im Tabellenkeller, gewann zuletzt aber mit 1:0 gegen Croatia Stuttgart, nachdem es zuvor knappe Niederlagen gegen Büsnau (2:3) und ein deutliches 0:4 gegen den SV Vaihingen gegeben hatte. Gerade deshalb ist die Partie brisant: Musberg will sich nach unten endgültig absetzen, Dagersheim klammert sich an jede Chance auf den Anschluss.



Der VfL Herrenberg geht als Zehnter mit 27 Punkten in dieses Duell und hat mit dem klaren 3:0 beim TV Echterdingen II am vergangenen Spieltag ein kräftiges Signal gesendet. Zuvor gab es ein spektakuläres 3:3 gegen den SV Rohrau und einen 2:1-Erfolg bei der SpVgg Holzgerlingen – Herrenberg wirkt stabiler und zielstrebiger als noch in manchen Wochen der Hinrunde. Die Spvgg 1897 Cannstatt ist mit 30 Punkten Sechster, kassierte zuletzt aber zwei schmerzhafte Niederlagen in Nufringen (2:3) und bei der eigenen 1:2-Heimpleite gegen den TV Echterdingen II, nachdem zuvor noch ein 2:1 in Rohrau gelungen war. Damit treffen zwei Mannschaften aufeinander, die beide die obere Tabellenhälfte festigen wollen, aber mit sehr unterschiedlichen Gefühlen anreisen. Der VfL Herrenberg geht als Zehnter mit 27 Punkten in dieses Duell und hat mit dem klaren 3:0 beim TV Echterdingen II am vergangenen Spieltag ein kräftiges Signal gesendet. Zuvor gab es ein spektakuläres 3:3 gegen den SV Rohrau und einen 2:1-Erfolg bei der SpVgg Holzgerlingen – Herrenberg wirkt stabiler und zielstrebiger als noch in manchen Wochen der Hinrunde. Die Spvgg 1897 Cannstatt ist mit 30 Punkten Sechster, kassierte zuletzt aber zwei schmerzhafte Niederlagen in Nufringen (2:3) und bei der eigenen 1:2-Heimpleite gegen den TV Echterdingen II, nachdem zuvor noch ein 2:1 in Rohrau gelungen war. Damit treffen zwei Mannschaften aufeinander, die beide die obere Tabellenhälfte festigen wollen, aber mit sehr unterschiedlichen Gefühlen anreisen.

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr TV Darmsheim TV Darmsheim TV Echterdingen Echterdingen II 15:00 PUSH



Der TV Darmsheim führt die Liga mit 36 Punkten an und hat mit dem 2:0 beim SV Rohrau die passende Antwort auf die überraschende 2:3-Heimniederlage gegen die SpVgg Holzgerlingen gegeben. Zuvor hatte die Mannschaft beim SV Bonlanden mit 2:4 verloren – auch der Spitzenreiter ist also keineswegs unangreifbar. Der TV Echterdingen II reist als Fünfter mit 31 Punkten an, musste zuletzt aber beim 0:3 gegen den VfL Herrenberg einen herben Rückschlag hinnehmen, nachdem zuvor ein 2:1 bei der Spvgg 1897 Cannstatt und ein 1:1 beim SV Rohrau gelungen waren. Das Spitzenspiel lebt von seiner tabellarischen Wucht: Gewinnt Darmsheim, wächst der Druck auf die Verfolger, punktet Echterdingen, rückt auch Platz eins wieder enger zusammen. Der TV Darmsheim führt die Liga mit 36 Punkten an und hat mit dem 2:0 beim SV Rohrau die passende Antwort auf die überraschende 2:3-Heimniederlage gegen die SpVgg Holzgerlingen gegeben. Zuvor hatte die Mannschaft beim SV Bonlanden mit 2:4 verloren – auch der Spitzenreiter ist also keineswegs unangreifbar. Der TV Echterdingen II reist als Fünfter mit 31 Punkten an, musste zuletzt aber beim 0:3 gegen den VfL Herrenberg einen herben Rückschlag hinnehmen, nachdem zuvor ein 2:1 bei der Spvgg 1897 Cannstatt und ein 1:1 beim SV Rohrau gelungen waren. Das Spitzenspiel lebt von seiner tabellarischen Wucht: Gewinnt Darmsheim, wächst der Druck auf die Verfolger, punktet Echterdingen, rückt auch Platz eins wieder enger zusammen.

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr ASV Botnang ASV Botnang SV Rohrau SV Rohrau 15:00 live PUSH



Der ASV Botnang steht mit 34 Punkten auf Rang vier und gehört weiter mitten hinein in die Verfolgergruppe hinter dem Spitzenreiter. Die jüngsten Resultate lesen sich eindrucksvoll: ein 3:1 bei der SpVgg Holzgerlingen, ein 3:1 gegen den SV Bonlanden und ein 5:2 beim VfL Oberjettingen – Botnang hat offensiv wieder Schärfe und defensiv mehr Ordnung gefunden. Der SV Rohrau ist mit 24 Punkten Zwölfter und wartet seit drei Partien auf einen Sieg, nachdem auf das 0:2 gegen den TV Darmsheim ein 3:3 in Herrenberg und ein 1:1 beim TV Echterdingen II folgten. Für Botnang ist die Ausgangslage klar: Wer im Aufstiegsrennen bleiben will, darf sich gegen einen direkten Konkurrenten aus dem unteren Mittelfeld zu Hause keinen Ausrutscher erlauben.