Vaihingen kommt unter die Räder, Oberjettingen gewinnt 7-Tore-Kampf

Im Bezirksliga-Duell zwischen SV Deckenpfronn und SV Nufringen setzte sich die Heimmannschaft klar mit 3:1 durch. Niklas Wunsch eröffnete in der 17. Minute den Torreigen mit einem präzisen Schuss. Nur fünf Minuten später verwandelte Noah Kimmerle einen Elfmeter zum 2:0. Kurz vor der Halbzeit erhöhte Wunsch auf 3:0. In der 83. Minute erzielte Markus Kaupp den Ehrentreffer für Nufringen.

Im Schwarzbach-Stadion erlebte der SV Vaihingen ein bitteres Heimspiel gegen die SpVgg Holzgerlingen, das mit 0:6 endete. Marco Quaranta eröffnete bereits in der 3. Minute den Torreigen, gefolgt von Max Horn, der in der 7. und 22. Minute gleich zweimal traf. Luca Conforti erhöhte kurz vor der Halbzeit auf 0:4. Horn setzte sein Torfestival in der zweiten Halbzeit fort und erzielte in der 48. und 90. Minute das 5:0 sowie das 6:0. Ein einseitiges Spiel, das die Dominanz von Holzgerlingen eindrucksvoll unter Beweis stellte.

Am Sonntag, den 29. März 2026, empfing der TSV Jahn Büsnau den SV Bonlanden im Adolf-Engster Weg. In einer dominanten Vorstellung erzielte Büsnau drei Tore. Marc Hetzel brachte die Gastgeber in der 30. Minute mit einem präzisen Schuss in Führung. Kevin Omoregie erhöhte in der 56. Minute auf 2:0, bevor Johannes Specht in der 77. Minute den 3:0-Endstand markierte.

In einem packenden Bezirksliga-Duell zwischen Croatia Stuttgart und dem VfL Oberjettingen setzten sich die Gäste mit 4:3 durch. Ante Nikic brachte die Hausherren früh in der 4. Minute in Führung. Doch die Oberjettinger antworteten stark: Lucas Flister glich in der 31. Minute aus, gefolgt von Yannick Ruß, der in der 34. und 45. Minute zwei weitere Tore erzielte. David Vukovic verkürzte in der 68. Minute, bevor Duje Tokic in der 84. Minute den Ausgleich erzielte. In der Nachspielzeit sorgte Simon Dengler für den dramatischen 4:3-Sieg der Gäste.

Im Spiel der Bezirksliga Stuttgart/Böblingen zwischen TSV Musberg und TSV Dagersheim, das am 29. März 2026 stattfand, begann die Partie mit einem Paukenschlag. Ruben Pinheiro Martins eröffnete das Scoring in der 19. Minute mit einem sensationellen Schuss aus 35 Metern, der unhaltbar ins Netz flog. Dagersheim antwortete in der 36. Minute durch Robin Volz, der den Ausgleich erzielte. Die zweite Halbzeit gehörte jedoch erneut Musberg: Julien Kappeler schoss in der 59. Minute aus 22,3 Metern zum 2:1 und sicherte den Sieg für sein Team.

Im spannenden Duell zwischen dem VfL Herrenberg und der Spvgg 1897 Cannstatt fielen insgesamt sechs Tore, die das Publikum im Volksbankstadion begeisterten. Lyonel Baurycza brachte Herrenberg in der 29. Minute mit einem präzisen Schuss nach Vorlage von Can Abalioglu in Führung. Doch Claudio Caruso glich nur kurz nach der Halbzeit aus (47. Minute) für Cannstatt aus, nachdem Devrim Azad Sefer ihn in Szene setzte. Steven Franguere sorgte postwendend für das 2:1 (49. Minute) für Herrenberg, nachdem Baurycza erneut glänzend auflegte. Aimar Lizoain Garayoa erzielte in der 69. Minute den Ausgleich für Cannstatt, nachdem Caruso ihn bediente. Maxime Andritschke brachte die Gastgeber wieder in Front (71. Minute), doch Caruso war in der 79. Minute erneut zur Stelle und sicherte Cannstatt das Unentschieden. Ein packendes Spiel!

Im spannenden Bezirksliga-Duell zwischen TV Darmsheim und TV Echterdingen setzten sich die Hausherren mit 3:2 durch. Sebastian Vukoja eröffnete das Spiel in der 2. Minute mit einem präzisen Schuss. Leon Kuonath erhöhte in der 11. Minute per Kopfball auf 2:0. Felix Steyer brachte Echterdingen in der 56. Minute zurück ins Spiel, doch Simon Zweigle stellte in der 71. Minute den alten Abstand wieder her. Julien Boll verkürzte in der 74. Minute, doch Darmsheim brachte den Sieg über die Zeit.

Am Sonntag, den 29. März 2026, zeigte der ASV Botnang beim 6:0-Sieg gegen den SV Rohrau eine beeindruckende Vorstellung. Rick Hachenbruch eröffnete bereits in der 4. Minute das Torfestival mit einem schnellen Abschluss nach einem langen Ball von Edison Qenaj. Nur 17 Minuten später erhöhte Hachenbruch auf 2:0, diesmal nach einem Zuspiel von Mateo Prajo. Edison Qenaj sorgte in der 42. Minute für das 3:0, nachdem Hachenbruch ihm den Ball aufgelegt hatte. Nach der Pause setzte Mirlind Kamberi mit einem cleveren Freistoß in der 63. Minute den nächsten Treffer. Daniel Schweizer und Qenaj rundeten das Ergebnis in der Schlussphase mit weiteren Toren ab. Trotz der klaren Niederlage zeigte Rohrau Kampfgeist, doch der ASV war einfach zu stark und verdiente sich den deutlichen Sieg.