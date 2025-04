Vaihingen II bezwingt Bonlanden II nach intensivem Spiel

So., 27.04.2025, 13:00 Uhr

Am heißen Sonntagmittag konnte der SV Vaihingen II mit einem 4:1 (1:1) gegen den ebenbürtigen SV Bonlanden II seinen Vorsprung an der Tabellenspitze bewahren. Ein schnelles Comeback nach dem Bonlandener Führungstreffer leitete die spielstarken Vaihinger in Richtung Sieg.

Jener Führungstreffer kam auf kuriose Weise zustande: beim Klärungsversuch rutschte Vaihingens Keeper Alex Studenkov weg und schoss den anlaufenden Kristi Dushi an, der den Ball ins Tor stolperte ('22). Die Antwort des SVV kam erwartbar schnell, doch erst musste sich Baric einer Flugparade von Jonas Aisslinger geschlagen geben. Nach einer weiteren schnellen Reaktion von Aisslinger gegen Daniel Ullrich war es schließlich Gunar Fuchs, der den Nachschuss in die rechte Ecke platzierte ('30).