Vahdet verspielt Drei-Tore-Führung, Stöckheim überrascht Freie Turner

Am sechsten Spieltag der Kreisliga setzte der SV Stöckheim ein Ausrufezeichen und schlug die Freien Turner. Fast hätte Vahdet II ein Ähnliches gesetzt, doch Mascherode kam noch zum späten Ausgleich. Wir schauen auf die sieben Partien vom Sonntag in der Übersicht..

Ein klarer Heimsieg für Lamme II: Jan-Christoph Bode war mit einem Dreierpack (17., 22., 62.) der überragende Mann des Spiels. Nick Marquardt (34.) und Jonas Siedentopf (88.) erhöhten zum deutlichen 5:0-Endstand. Der TSV war über die komplette Spielzeit tonangebend und ließ dem FC Wenden II keine Chance. Lamme II zog mit Wenden II punktgleich und überholte den Aufsteiger aufgrund der besseren Tordifferenz.

Ein Blitzstart entschied die Partie in der Weststadt: Bereits in der 1. Minute traf Andre Stielau für die Gäste aus Stöckheim zum 1:0 – und das blieb bis zum Schluss der einzige Treffer. Die FT-Reserve rannte vergeblich an, konnte die kompakte Defensive der Gäste aber nicht knacken. Ein Rückschlag im Titelrennen.

In einem umkämpften Duell trennten sich Melverode und der HSC Leu mit 1:1. Wyvembeck (33.) brachte die Gäste in Führung, ehe Mario Lehmann (38., Foulelfmeter) kurz darauf ausglich. Beide Teams hatten Chancen auf den Sieg, doch am Ende blieb es beim gerechten Unentschieden. Die Gäste bleiben dadurch auf einem Abstiegsplatz, dennoch ist es ein gewonnener Punkt.

Torfestival am Madamenweg! Der VfB Rot-Weiß ließ dem SV Olympia keine Chance und siegte mit 8:1. James Victor glänzte mit einem Hattrick (5., 34., 46.), dazu trafen Baris Kurnaz (20., 77.), Omarkhiel (72., 86.) und Alpay Torum (73.). Für Olympia erzielte Lennart Holsten (19.) den Ehrentreffer. Die Rot-Weißen bleiben also weiterhin makellos und in absolut bestechender Form.

Kralenriede zittert, feiert am Ende aber verdient den dritten Saisonsieg. Marc Thormeyer (6., 70.) und Endrik Schletze (53.) sorgten für eine scheinbar sichere 3:0-Führung. Doch Lehndorf gab sich nicht auf – Koesling (84.) und Lange (90.) machten es in der Schlussphase noch einmal spannend. Am Ende blieb es beim knappen, aber verdienten Heimerfolg des SVK.

Spektakel in Weddel! Nach der 3:0-Führung durch Oehlschlägel (36.), Gehde (46.) und Seremet (70.) wurde es kurzzeitig spannend, als der RSV durch Mars (73.) und Brunner (77.) auf 3:2 verkürzte. Doch in der Schlussphase machte Weddel alles klar: Torjäger Gehde (90.) und Oehlschlägel (90.) sorgten mit einem Doppelschlag für den verdienten Heimsieg, der Weddel auf Rang drei vorschießen lässt.