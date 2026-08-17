Vahdet siegt deutlich: "Gebrauchter Tag" Der TSC Vahdet Braunschweig gewinnt gegen den FC Heeseberg mit 5:0 von red · Heute, 11:45 Uhr · 0 Leser

– Foto: Volkhard Patten

Der TSC Vahdet Braunschweig hat am zweiten Spieltag der Bezirksliga Braunschweig 2 ein deutliches Zeichen gesetzt. Gegen den FC Heeseberg setzte sich der Absteiger mit 5:0 durch. Während Vahdet damit vier Punkte aus zwei Spielen hat, bleibt Heeseberg bei drei Zählern.

Die Partie begann mit einem schnellen Rückschlag für die Gäste. Bereits in der ersten Minute brachte Usta den TSC Vahdet mit 1:0 in Führung. Heeseberg benötigte anschließend bis zur 25. Minute, um erste eigene Chancen zu entwickeln. Kurz vor der Pause bot sich dem FC Heeseberg die Möglichkeit zum Ausgleich, doch die große Gelegenheit blieb ungenutzt. Stattdessen baute Vahdet seine Führung unmittelbar nach dem Seitenwechsel aus: Ayaz traf in der 48. Minute zum 2:0.

In der Schlussphase wurde die Begegnung endgültig entschieden. Usta erhöhte in der 68. Minute auf 3:0, ehe Ayaz mit seinen Treffern zum 4:0 in der 71. und zum 5:0 in der 85. Minute seinen Dreierpack perfekt machte. Vahdet klettert auf Rang vier Durch den zweiten Saisonsieg steht der TSC Vahdet Braunschweig nun mit vier Punkten und einem Torverhältnis von 5:0 auf dem vierten Tabellenplatz. Der FC Heeseberg weist nach dem 4:0-Auftakterfolg gegen den TSV Schwicheldt weiterhin drei Punkte auf, ist nach dem 0:5 nun aber Neunter.