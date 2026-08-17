Vahdet siegt deutlich: "Gebrauchter Tag"

Der TSC Vahdet Braunschweig hat am zweiten Spieltag der Bezirksliga Braunschweig 2 ein deutliches Zeichen gesetzt. Gegen den FC Heeseberg setzte sich der Absteiger mit 5:0 durch. Während Vahdet damit vier Punkte aus zwei Spielen hat, bleibt Heeseberg bei drei Zählern.
Die Partie begann mit einem schnellen Rückschlag für die Gäste. Bereits in der ersten Minute brachte Usta den TSC Vahdet mit 1:0 in Führung. Heeseberg benötigte anschließend bis zur 25. Minute, um erste eigene Chancen zu entwickeln.
Kurz vor der Pause bot sich dem FC Heeseberg die Möglichkeit zum Ausgleich, doch die große Gelegenheit blieb ungenutzt. Stattdessen baute Vahdet seine Führung unmittelbar nach dem Seitenwechsel aus: Ayaz traf in der 48. Minute zum 2:0.
In der Schlussphase wurde die Begegnung endgültig entschieden. Usta erhöhte in der 68. Minute auf 3:0, ehe Ayaz mit seinen Treffern zum 4:0 in der 71. und zum 5:0 in der 85. Minute seinen Dreierpack perfekt machte.
Durch den zweiten Saisonsieg steht der TSC Vahdet Braunschweig nun mit vier Punkten und einem Torverhältnis von 5:0 auf dem vierten Tabellenplatz. Der FC Heeseberg weist nach dem 4:0-Auftakterfolg gegen den TSV Schwicheldt weiterhin drei Punkte auf, ist nach dem 0:5 nun aber Neunter.
Heesebergs Trainer Christian Baethge sprach anschließend von einem „gebrauchten Tag“. Seine Mannschaft sei „nicht richtig ins Spiel gekommen“. Besonders der frühe Gegentreffer habe die Partie erschwert. „In der ersten Minute des Spiels bekamen wir aus einem Befreiungsschlag sofort den Gegentreffer und haben danach auch bis zur 25. Minute gebraucht, um selbst erste Chancen zu kreieren“, sagte Baethge.
Für den weiteren Spielverlauf machte der Trainer vor allem die Chancenverwertung und die Offensive des Gegners verantwortlich. „Die zweite Halbzeit hat Vahdet gezeigt, dass sie eine Riesenqualität in der Offensive haben und so wurden wir gefühlt bei allen Toren ausgekontert.“ Trotz der Deutlichkeit der Niederlage erweist Baethge dem Gegner Respekt: „Da muss man dem Gegner einfach Respekt zollen, dass sie das auch so konsequent zu Ende spielen.“
Baethge bewertete das Ergebnis zugleich differenziert: „Auch wenn es vielleicht um 1-2 Tore zu hoch ausgefallen ist, steht am Ende eine verdiente Niederlage zu Buche.“ Für Heeseberg ergibt sich daraus eine klare Aufgabe für die kommenden Partien: „Für uns zeigt das auf, dass wir bei Ballverlusten besser arbeiten und auch die Zweikämpfe mehr annehmen müssen.“