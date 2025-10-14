Vahdet-Show beim RSV, Mascherode schlägt Lamme

In der Kreisliga wurde am vergangenen Wochenende der siebte Spieltag absolviert. Bereits am Freitag konnte der VfR Weddel einen souveränen Auswärtsdreier einfahren. Am Sonntag dann gewannen auch die weiteren Top-Teams aus Mascherode und RW Braunschweig. Wir schauen auf die Partien...
Gleich sechs Tore erzielte der VfB Rot-Weiß Braunschweig beim 6:0 bei der FC-Wenden-Reserve. Masirullah Omarkhiel eröffnete den Torreigen mit einem Hattrick binnen fünf Minuten (10., 11., 15.), ehe Kerem Karabudak mit drei weiteren Treffern (68., 81., 88.) nachlegte. Ein beeindruckendes Statement des Teams von Trainer Tolga Isigüzel, das seine Offensivstärke eindrucksvoll unter Beweis stellte.
Der TV Mascherode 1919 gewann zuhause mit 3:1 gegen Germania Lamme II. Paul Weber (10.), Sven Müller (55.)und Simon Igelmann (85.) sorgten für den verdienten Erfolg. Die Grün-Weißen besiegten also den kleinen Angstgegner.
Beim 3:4 gegen TSC Vahdet II verspielte der RSV Braunschweig eine 3:1-Führung. Nach Treffern von Pascal Fastnacht (31., Foulelfmeter) und einem Eigentor von Vahdet führte der RSV komfortabel, doch dann drehte Baran Bugday mit vier Toren (52., 68., 70., 79.) die Partie im Alleingang – ein spektakuläres Comeback der Gäste.
Beim 5:2-Erfolg des VfR Weddel über den Lehndorfer TSV II war mal wieder Nils Gehde der überragende Mann auf dem Platz. Gleich viermal traf der Torjäger (6., 29., 53., 90.) und führte seine Mannschaft quasi im Alleingang zum Sieg. Jonas Schwerdtfeger verwandelte zudem einen Foulelfmeter (44.). Für die Gastgeber betrieb Andre Koesling mit zwei Treffern (75., 80.) nur noch Ergebniskosmetik.
Auch der SV Kralenriede bleibt oben dran: Beim 3:1 gegen FT Braunschweig II trafen Fabian Vy Ngoc (7., 59.) und Dennis Oktay (32.) für das Team von Trainer Björn Kollecker.
Der HSC Leu Braunschweig setzte sich im Duell mit dem SV Stöckheim mit 2:1 durch. Dominik Engler (22.) und Jan Dziuballe (72.) trafen für die Gastgeber, ehe Lasse Vitus Beuerle (90.) in der Nachspielzeit nur noch verkürzen konnte.
Zum Abschluss trennten sich SV Olympia Braunschweig und der SV Melverode-Heidberg mit 1:1. Nach der frühen Führung durch Gillian-Joel Ramos Ruiz (7.) glich Olympia in der Schlussphase noch aus (75.). Ein gewonnener Punkt für Olympia.