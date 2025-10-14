Vahdet-Show beim RSV, Mascherode schlägt Lamme

Beim 3:4 gegen TSC Vahdet II verspielte der RSV Braunschweig eine 3:1-Führung. Nach Treffern von Pascal Fastnacht (31., Foulelfmeter) und einem Eigentor von Vahdet führte der RSV komfortabel, doch dann drehte Baran Bugday mit vier Toren (52., 68., 70., 79.) die Partie im Alleingang – ein spektakuläres Comeback der Gäste.

Beim 5:2-Erfolg des VfR Weddel über den Lehndorfer TSV II war mal wieder Nils Gehde der überragende Mann auf dem Platz. Gleich viermal traf der Torjäger (6., 29., 53., 90.) und führte seine Mannschaft quasi im Alleingang zum Sieg. Jonas Schwerdtfeger verwandelte zudem einen Foulelfmeter (44.). Für die Gastgeber betrieb Andre Koesling mit zwei Treffern (75., 80.) nur noch Ergebniskosmetik.