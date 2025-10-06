Vahdet schlägt Freie Turner, Lengede holt ersten Sieg

Der SV Lengede gewinnt den Kellergipfel und sammelt die ersten Punkte, Bovenden gewinnt das Derby gegen 05 und Acosta schlägt Kästorf. Außerdem feierte der SSV Vorsfelde den einzigen Auswärtssieg an einem Spieltag, an dem die Heimteams dominierten. Wir schauen auf die sieben Partien vom Wochenende..

Der SSV Vorsfelde präsentierte sich eiskalt und gewann bei Eintracht Northeim mit 3:1. Lucas Friedrich brachte die Gäste mit einem Doppelpack (24., 64.) in Führung, dazwischen traf Pelle Erik Blaukat (31.). Northeim fand nach der Pause besser ins Spiel, kam durch Raphael Peinemann (75.) zum Anschluss, konnte aber keine Wende mehr erzwingen. Vorsfelde verteidigte konzentriert und setzte in der Offensive die entscheidenden Nadelstiche. Für die Gäste bedeutet es die vorübergehende Tabellenführung.

Ein spektakuläres Spiel mit sieben Toren bekamen die Zuschauer in Braunschweig zu sehen. BSC Acosta führte nach Treffern von Niklas Neudorf (6., 47.) und Selim Karim Sabit (31.) schon mit 3:0, ehe Kästorf zurückkam. Jannes Drangmeister (67., 88.) und Leander Petry (76.) sorgten für den Ausgleich. Doch in der Nachspielzeit sicherte Aleksandar Jovanovic (90.+1) Acosta den umjubelten 4:3-Sieg. Eine Achterbahnfahrt, die mit drei wichtigen Punkten für die Gastgeber endete. Acosta zieht damit an Kästorf vorbei.

Der SV Lengede zeigte eine starke Heimleistung und gewann verdient mit 4:2. Michele Fassa (20.) und Sezgin Cikar (35.) stellten früh auf 2:0. Zwar kam Sülbeck nach der Pause durch Dennis Behrens (56.) ran, doch Theo Jacques Tripler (64.) und Jannes Kraune (90.+3) machten den Sieg perfekt. Leon Niemann (82.) hatte zwischenzeitlich verkürzt, konnte die Niederlage aber nicht mehr verhindern. Lengede bleibt damit im Tabellenmittelfeld stabil. Zwar schossen die Gäste ihre ersten Saisontore, doch die Punkte bleiben beim SVL, der damit den Bann endlich gebrochen hat.

Die SVG Göttingen drehte ein intensives Spiel und setzte sich gegen Germania Wolfenbüttel knapp mit 2:1 durch. Nach einem frühen Rückstand durch Lando Baerwolf (7.) trafen Maximilian Werner (71.) und Amin Al-Debek (80.) für die Gastgeber. Vor allem in der zweiten Halbzeit zeigte Göttingen mehr Durchschlagskraft und belohnte sich spät für den Aufwand. Damit bleibt die SVG weiter im oberen Tabellenbereich. Der erste Heimsieg katapultiert die SVG auf Platz vier.

Das Derby am Samstag entschied der Bovender SV mit 1:0 für sich. Das Tor des Tages erzielte Andi Morina gegen seinen Ex-Club. Auf beiden Seiten wurden viele Chancen ausgelassen und so brachte der BSV das knappe Ergebnis über die Zeit. Es war der erste Sieg für Coach Yannick Broscheit gegen die 05er.

RW Volkmarode fand nach zwei sieglosen Spielen eindrucksvoll zurück. Marvin Thurau (17.) traf per direktem Freistoß, kurz darauf erhöhte Justin Hoya (24.) sehenswert. Nach der Pause wurde Fallersleben stärker, doch Volkmarode verteidigte souverän und setzte durch Thurau (78.) den Schlusspunkt. „Wir haben uns endlich mal wieder für den Aufwand belohnt,“ sagte Trainer Collin Gerstung. Ein verdienter Sieg, der Volkmarode auf Rang drei der Tabelle bringt.