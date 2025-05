Vahdet schlägt erneut zu! Zwei neue für den Landesligisten

Zum einen kommt Tim Mertens. Der 24-Jährige wurde bei Energie Cottbus und VfL Wolfsburg bestens ausgebildet und spielte unter anderem in der U19-Bundesliga. Im Herrenbereich machte der Defensivallrounder seine ersten Schritte bei Lupo Martini Wolfsburg, mit denen er zehn mal Oberliga spielte.

Seit 2023 lief Mertens dann für den FC Helmstedt auf und überzeugte durch Spielintelligenz, Laufstärke und Einsatzbereitschaft. Bei Helmstedt war Mertens absoluter Stammspieler und kommt auf 51 Spiele in der Landesliga, in denen er sieben Tore schoss. Seine drei Tore in der aktuellen Saison konnten den Abstieg aber nicht mehr verhindern.

Auch Doruk Ince kommt von Helmstedt und wurde ebenfalls super ausgebildet bei der Eintracht aus Braunschweig, wo er auch mit der U23 in der Landesliga auflief. 2023 zog es den schnellen und dribbelstarken Flügelspieler dann nach Helmstedt. Seitdem kam der 21-Jährige auf 42 Spiele und einem Tor in der Landesliga.