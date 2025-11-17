Vahdet raus aus der Krise, Gifhorn mit Kantersieg, Fallersleben knapp

In der Landesliga Braunschweig konnten am vergangenen Wochenende fast alle Spiele angepfiffen werden. Lediglich das Spitzenspiel in Kästorf wurde nicht angepfiffen. An der Tabellenspitze zogen Vorsfelde und Gifhorn im Gleichschritt weiter davon und Bleckenstedt gewann das Spiel in Göttingen mit Moral..

Northeim und der Bovender SV trennten sich torlos Remis. Northeim ist zwar nun seit sieben Spielen sieglos, doch ein Remis gegen den Bovender SV ist ein Erfolg. Die Gäste konnten nach drei Siegen in Serie nicht nachlegen, sprangen aber vorerst auf Platz vier, da die 05er aus Göttingen nicht spielten.

In einem spektakulären Spiel setzte sich Spitzenreiter Vorsfelde knapp durch. Innerhalb von nur fünf Minuten erzielten Dubiel (16.) und Martinowski (20.) die Gäste-Führung, nachdem Neudorf zuvor für Acosta ausgeglichen hatte (18.). Neuner erhöhte noch vor der Pause auf 1:3 (31.). In einer hitzigen Schlussphase traf Thieleke zum Anschluss (80.), mehr war für Acosta jedoch nicht drin. Vorsfelde hält also die Tabellenführung.

Gifhorn zeigte sich in Torlaune und ließ dem Vorletzten keine Chance. Simone De Gaetani (8., 33., 63.) und Jovan Hoffart (26., 36., 38.) trafen jeweils dreifach, bevor Luczkiewicz in der 86. Minute das 1:7 erzielte. Lengede kam durch Fassa (41.) lediglich zum zwischenzeitlichen Anschlusstreffer. Gifhorn setzt ganz souverän die Siegesserie fort.

In einer intensiven Begegnung musste sich Göttingen trotz zweimaliger Führung geschlagen geben. Morales traf früh zum 1:0 (9.), Bleckenstedts Frank glich aus (62.). Hooge stellte auf 2:1 (69.), aber Ademeit (73.) und erneut Frank (88.) drehten die Partie in der Schlussphase. Bleckenstedt bleibt damit auf Tuchfühlung zur Tabellenspitze, während SVG einen Rückschlag im oberen Tabellenbereich hinnehmen muss.

Fallersleben holte einen wichtigen Auswärtssieg im Tabellenkeller. Jedli brachte die Gäste früh in Führung (14.), El-Ouhibi legte in der 35. Minute nach. Sülbeck steigerte sich nach der Pause und warf alles nach vorne, doch es reichte nur noch zum 1:2 durch Leon Niemann (80.). Für Sülbeck bleibt es bei einem Punkt aus 15 Spielen, doch die vergangenen Wochen zeigten, dass der Aufsteiger konkurrenzfähig ist und weitere Punkte folgen werden.

Wolfenbüttel feierte einen wichtigen Heimsieg dank eines starken Starts. Tom Krömer traf früh zum 1:0 (10.), Jonas Teuber erhöhte noch vor der Pause auf 2:0 (37.). Die Gäste setzen die enttäuschenden Wochen fort und stehen nun auf Rang zehn. Der Aufsteiger aus Wolfenbüttel hingegen feierte den vierten Heimsieg der Saison und kommt den Nichtabstiegsplätzen näher.