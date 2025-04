Vahdet kontert Doppelschlag - Freie Turner "nur" Remis in Unterzahl

Mit der ersten Halbzeit war man auf Seiten der Freien Turner nicht zufrieden: "Keine Zielstrebigkeit, zu wenig Intensität und zu wenig Tempo in unseren Aktionen. Wir haben uns Vahdet angepasst und ich bin mit der ersten Halbzeit nicht einverstanden." so Gian Luca Renner, Co-Trainer der Freien Turner.

FT Braunschweig hatte gute Möglichkeiten, um auf 1:0 zu stellen, doch Keeper Kenneth Genetiempro von Vahdet parierte "überragend" so Renner. Folgerichtig, wenn man seine Chancen nicht nutzt, kamen die Gäste dann auch zur Führung. In der 27. Minute schloss Dzhaner Karakash aus gut 20 Metern ab und traf zur Führung für Vahdet. "Das war die Quittung für unsere Leistung." so Renner weiter.

In der zweiten Halbzeit zeigten die Freien Turner von Beginn an Wille und Zielstrebigkeit und drückten dem Spiel ihren Stempel auf. "Wir haben verdient das Spiel gedreht." sah Gian Luca Renner. Damit meinte Renner den Doppelschlag seiner Schützlinge. In der 54. Minute traf Maximilian Meinecke nach einer Flanke von Moslener. Nur zwei Minuten später traf Denis Safronow per Kopf nach Vorlage von Demis Siranidis.

Danach ein Deja-Vü zur Vorwoche. Nach einem langen Ball räumte Tobias Lau den Stürmer um und bekam, etwas hart, die rote Karte, sodass man zu zehnt agierte für die letzten 20 Minuten. "War klar, dass es dann ein langer Weg zum Sieg werden würde." so Renner. Und der Weg war zu lang. In der 77. Minute landete ein abgefälschter Schuss von Armagan Kücük für den Ausgleich. "Das war total unglücklich." resümierte Renner.

"Man hat uns die Unterzahl nicht angemerkt und Maximilan Moslener kam noch zur Riesen Chance auf 3:2, die wieder Genetiempro vereitelt hat. Die Umstände sind natürlich unbefriedigend und ich behaupte, dass wir im 11vs.11 als Sieger vom Feld gegangen wären." so Gian Luca Renner abschließend.

So müssen sich aber beide Teams mit einem Punkte zufrieden geben. Das Ergebnis bedeutet für die Freien Turner der Schritt zurück auf Rang vier hinter Kästorf, während Vahdet auf Platz zehn rutschte und weiter im so engen Abstiegskampf bleibt.