"Vahdet ist für uns eine Blackbox" - SVG empfängt Vahdet Braunschweig

In der Tabelle trifft Platz 7 auf Platz 12. Göttingen hat vier Punkte Vorsprung, musste allerdings vor der Winterpause drei Niederlagen in Serie hinnehmen. Zudem ist die SVG in der Heimtabelle lediglich auf Rang 13 platziert. Vielleicht ein schlechtes Omen für das anstehende Heimspiel.

Mut macht allerdings die direkte Bilanz im eigenen Stadion: Die letzten sechs Heimspiele gegen Vahdet hat die SVG nicht verloren.

Trainer Nils Reutter blickt dennoch mit einer gewissen Ungewissheit auf die Partie: „Vahdet ist für uns eine Blackbox, wir wissen nicht genau, was uns erwartet. Trotzdem liegt der Fokus klar auf uns. Wir wollen das Ergebnis aus dem Hinspiel vergessen machen und mit einem guten Auftakt ins Jahr 2026 starten. Nach der langen Pause wurde es auch einfach Zeit, dass es wieder losgeht. Die Jungs sind bereit.“