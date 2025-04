Vahdet II mit Big-Points; Freie Turner kampflos; 13 Tore bei Ölper

Der VfR Weddel lag nach einem Doppelschlag nach 20 Minuten mit 0:2 zurück, konnte aber fast im Gegenzug durch Nils Gehde herankommen. Wiederum nur vier Minuten später erzielte Kevin-David Holland sein zweites Tor am Tage und stellte den alten Abstand wieder her, wovon Weddel sich nicht erholte und am Ende mit 2:3 verlor. In der Rückrundentabelle steht der Aufsteiger auf dem letzten Platz und rutschte auf Rang zwölf ab.