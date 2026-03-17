Vahdet II macht es erneut, Big-Points für Lamme II und Leu

– Foto: Friedhelm Brauner

Der Spieltag in der Kreisliga Braunschweig brachte klare Ergebnisse an der Tabellenspitze und wichtige Punkte im Mittelfeld. Während der TV Mascherode ein echtes Ausrufezeichen setzte, blieb auch der VfR Weddel auf Kurs. Tabellenführer Rot-Weiß Braunschweig musste hingegen eine späte Niederlage hinnehmen und das gegen einen Wiederholungstäter..

Germania Lamme II überraschte mit einem deutlichen 4:0-Heimsieg gegen FT Braunschweig II. Jonas Siedentopf brachte die Gastgeber in der ersten Halbzeit in Führung. Nach der Pause erhöhte Leon Heinl mit einem Doppelpack, ehe Nick Marquardt den Endstand herstellte. Lamme sammelte damit wichtige Punkte und hob sich vom Keller ab. Schon das letzte Heimspiel gewann Lamme klar mit 5:0 gegen die Freien Turner.

Der TV Mascherode feierte beim FC Wenden II einen klaren 6:0-Auswärtssieg. Daniel Volze brachte die Gäste früh in Führung, ehe Rene-Pascale Hinz, Paul Weber und Simon Igelmann bereits vor der Pause auf 4:0 stellten. Auch im zweiten Durchgang blieb Mascherode überlegen: Hinz und Igelmann trafen jeweils ein weiteres Mal und machten den deutlichen Erfolg perfekt. Mit dem Sieg festigte Mascherode den zweiten Tabellenplatz. Die Gäste nutzten direkt den Patzer von Rot-Weiß und haben mit zwei Nachholspielen nun die bessere Position auf die Meisterschaft.

Zwischen Olympia Braunschweig und dem RSV Braunschweig gab es keinen Sieger. In einer insgesamt engen Partie fehlte beiden Mannschaften die Durchschlagskraft im Angriff, sodass es am Ende bei einem torlosen Remis blieb. Beide Teams treten also etwas auf der Stelle, auch wenn Olympia so die rote Laterne abgeben konnte.

Der HSC Leu Braunschweig gewann ein spätes und umkämpftes Spiel gegen Lehndorf II mit 2:1. Die Gäste gingen früh durch Max Meyerhof in Führung. Rafik Kabli glich noch vor der Pause aus. Als vieles bereits auf ein Unentschieden hindeutete, traf Dominik Engler in der Nachspielzeit zum umjubelten Sieg für die Gastgeber. Leu hat nun sieben Punkte Vorsprung auf den LTSV und marschiert dem Klassenerhalt entgegen.

Der SV Kralenriede setzte sich im Heimspiel gegen Stöckheim mit 2:0 durch. Marc Thormeyer brachte die Gastgeber früh in Führung. Nach der Pause sorgte Denis Tuzlak mit dem zweiten Treffer für die Entscheidung. Kralenriede tauschte damit den Tabellenplatz mit Stöckheim. Nach drei direkten Duellen mit einigen Toren, wurde den Zuschauern am gestrigen Sonntag nicht das komplette Spektakel geboten.

Der VfR Weddel setzte sich auswärts knapp mit 1:0 bei Melverode-Heidberg durch. Das Tor des Tages erzielte Lucas Görnhardt bereits in der 31. Minute. Danach verteidigten die Gäste den Vorsprung konsequent und sicherten sich drei wichtige Punkte im oberen Tabellendrittel. Der dritte knappe Sieg in Serie von Weddel gegen Melverode-Heidberg.