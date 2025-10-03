 2025-10-02T08:44:29.515Z

Allgemeines
Vahdet gegen Harzburg, Wendessen fordert Üfingen

Der 9. Spieltag der Bezirksliga Braunschweig 3

Im Spitzenspiel fordert Vahdet Salzgitter den Tabellenzweiten aus Bad Harzburg heraus, während Union Salzgitter gegen Oker nachlegen will. Wolfenbüttel II tritt beim Schlusslicht Kissenbrück als klarer Favorit an, und auch Salder sowie Ilsetal kämpfen im direkten Duell um wichtige Punkte. Dazu stehen mit Viktoria Thiede gegen Vienenburg und Wendessen gegen Üfingen zwei brisante Begegnungen an, die das Tabellenmittelfeld neu ordnen könnten.

So., 05.10.2025, 14:30 Uhr
KSV Vahdet Salzgitter
KSV Vahdet SalzgitterKSV Vahdet S
TSG Bad Harzburg
TSG Bad HarzburgBad Harzburg
14:30live

KSV Vahdet Salzgitter (4.) – TSG Bad Harzburg (2.)

Harzburg reist mit dem Selbstbewusstsein eines 7:2-Siegs über Salder an, während Vahdet die TSG mit drei Siegen in Folge im Rücken empfängt. Beide Mannschaften stellen mit jeweils zehn und acht Gegentoren die besten Defensiven der Liga. Ein echtes Kräftemessen zweier Spitzenteams.

So., 05.10.2025, 15:30 Uhr
SV Wendessen
SV WendessenWendessen
TSV Üfingen
TSV ÜfingenÜfingen
15:30

SV Wendessen (12.) – TSV Üfingen (6.)

Wendessen feierte mit dem 4:1 in Oker einen Befreiungsschlag und will den Schwung mitnehmen. Üfingen kam dagegen beim 3:3 gegen Salzdahlum nicht über ein Remis hinaus und hat defensiv leichte Probleme. Wendessen könnte mit einem Sieg ins gesicherte Mittelfeld springen. Doch Üfingen hat die Mittel, um auch auswärts zu punkten.

So., 05.10.2025, 14:30 Uhr
SV Union Salzgitter
SV Union SalzgitterUnion Salzg
VfL/TSKV Oker
VfL/TSKV OkerVfL Oker
14:30

SV Union Salzgitter (5.) – VfL/TSKV Oker (13.)

Union marschiert nach dem souveränen 3:0 in Ilsetal mit breiter Brust in dieses Heimspiel. Oker hingegen verlor 1:4 gegen Wendessen und sucht dringend nach Stabilität. Union will sich in der Spitzengruppe festsetzen, Oker hofft auf einen Überraschungsmoment. Alles spricht jedoch für den Gastgeber.

So., 05.10.2025, 14:30 Uhr
VfL Salder
VfL SalderVfL Salder
FC Ilsetal
FC IlsetalFC Ilsetal
14:30

VfL Salder (9.) – FC Ilsetal (15.)

Salder steht nach dem 2:7-Debakel im Mittelfeld und will Wiedergutmachung leisten. Gegner Ilsetal hat erst drei Punkte auf dem Konto und verlor zuletzt 0:3 gegen Union. Die Hausherren sind glasklarer Favorit und alles andere als ein Heimsieg wäre eine Enttäuschung für den VfL.

So., 05.10.2025, 14:30 Uhr
FC Viktoria Thiede
FC Viktoria ThiedeVikt. Thiede
FG Vienenburg-Wiedelah
FG Vienenburg-WiedelahVienenburg
14:30

FC Viktoria Thiede (7.) – FG Vienenburg-Wiedelah (11.)

Thiede überzeugte mit einem 1:0-Erfolg in Gitter und mischt weiter munter mit. Vienenburgs Partie gegen Vahdet fiel aus, sodass die Gäste ausgeruht antreten können. Die Gäste wollen nach zuletzt zwei Niederlagen wieder ein Erfolgserlebnis einheimsen, während Thiede weiter oben anknüpfen will. Das Duell der Aufsteiger verspricht Spannung und ein enges Duell.

So., 05.10.2025, 14:00 Uhr
SV Kissenbrück
SV KissenbrückKissenbrück
MTV Wolfenbüttel
MTV WolfenbüttelMTV Wolfenb. II
14:00

SV Kissenbrück (16.) – MTV Wolfenbüttel II (1.)

Kissenbrück kassierte am vergangenen Wochenende ein klares 0:4 in Lebenstedt und bleibt mit nur drei Punkten Letzter. Nun kommt mit Tabellenführer Wolfenbüttel II die härteste Prüfung, der zuletzt mit einem 5:2 gegen Goslar seine Dominanz unterstrich. Alles andere als ein Auswärtssieg wäre eine Überraschung. Für Kissenbrück geht es darum, Moral zu zeigen und den Favoriten zumindest zu ärgern.

So., 05.10.2025, 14:30 Uhr
MTV Salzdahlum
MTV SalzdahlumSalzdahlum
SV Fortuna Lebenstedt
SV Fortuna LebenstedtFort. Lebens
14:30

MTV Salzdahlum (14.) – SV Fortuna Lebenstedt (10.)

Salzdahlum rettete beim 3:3 in Üfingen einen Punkt und schöpft Hoffnung. Fortuna dagegen zeigte beim 4:0 über Kissenbrück seine Klasse und will nachlegen. Für die Gastgeber zählt jeder Zähler im Abstiegskampf, während Lebenstedt den Anschluss ans Mittelfeld herstellen möchte. Ein Spiel mit leichter Favoritenrolle, aber nicht ohne Chance für den "Außenseiter".

