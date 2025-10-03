Vahdet gegen Harzburg, Wendessen fordert Üfingen

Im Spitzenspiel fordert Vahdet Salzgitter den Tabellenzweiten aus Bad Harzburg heraus, während Union Salzgitter gegen Oker nachlegen will. Wolfenbüttel II tritt beim Schlusslicht Kissenbrück als klarer Favorit an, und auch Salder sowie Ilsetal kämpfen im direkten Duell um wichtige Punkte. Dazu stehen mit Viktoria Thiede gegen Vienenburg und Wendessen gegen Üfingen zwei brisante Begegnungen an, die das Tabellenmittelfeld neu ordnen könnten.

Wendessen feierte mit dem 4:1 in Oker einen Befreiungsschlag und will den Schwung mitnehmen. Üfingen kam dagegen beim 3:3 gegen Salzdahlum nicht über ein Remis hinaus und hat defensiv leichte Probleme. Wendessen könnte mit einem Sieg ins gesicherte Mittelfeld springen. Doch Üfingen hat die Mittel, um auch auswärts zu punkten.

Harzburg reist mit dem Selbstbewusstsein eines 7:2-Siegs über Salder an, während Vahdet die TSG mit drei Siegen in Folge im Rücken empfängt. Beide Mannschaften stellen mit jeweils zehn und acht Gegentoren die besten Defensiven der Liga. Ein echtes Kräftemessen zweier Spitzenteams.

Salder steht nach dem 2:7-Debakel im Mittelfeld und will Wiedergutmachung leisten. Gegner Ilsetal hat erst drei Punkte auf dem Konto und verlor zuletzt 0:3 gegen Union. Die Hausherren sind glasklarer Favorit und alles andere als ein Heimsieg wäre eine Enttäuschung für den VfL.

Union marschiert nach dem souveränen 3:0 in Ilsetal mit breiter Brust in dieses Heimspiel. Oker hingegen verlor 1:4 gegen Wendessen und sucht dringend nach Stabilität. Union will sich in der Spitzengruppe festsetzen, Oker hofft auf einen Überraschungsmoment. Alles spricht jedoch für den Gastgeber.

FC Viktoria Thiede (7.) – FG Vienenburg-Wiedelah (11.) Thiede überzeugte mit einem 1:0-Erfolg in Gitter und mischt weiter munter mit. Vienenburgs Partie gegen Vahdet fiel aus, sodass die Gäste ausgeruht antreten können. Die Gäste wollen nach zuletzt zwei Niederlagen wieder ein Erfolgserlebnis einheimsen, während Thiede weiter oben anknüpfen will. Das Duell der Aufsteiger verspricht Spannung und ein enges Duell.

SV Kissenbrück (16.) – MTV Wolfenbüttel II (1.) Kissenbrück kassierte am vergangenen Wochenende ein klares 0:4 in Lebenstedt und bleibt mit nur drei Punkten Letzter. Nun kommt mit Tabellenführer Wolfenbüttel II die härteste Prüfung, der zuletzt mit einem 5:2 gegen Goslar seine Dominanz unterstrich. Alles andere als ein Auswärtssieg wäre eine Überraschung. Für Kissenbrück geht es darum, Moral zu zeigen und den Favoriten zumindest zu ärgern.