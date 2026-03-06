 2026-03-05T07:49:35.839Z

Allgemeines

Vahdet empfängt den Spitzenreiter, Kissenbrück vor Mammutsaufgabe

Spieltag 19 im Überblick

von NB · Gestern, 17:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Sebastian Harbke

Verlinkte Inhalte

BZL Braunschw. St. 3
Vienenburg
Vikt. Thiede
Kissenbrück
Union Salzg

Am 19. Spieltag der Bezirksliga Braunschweig 3 stehen alle Teams auf dem Platz. Bad Harzburg reist dabei zum Schlusslicht, während Goslar den FC Ilsetal empfängt. Thiede trifft auf Oker und Gitter darf gegen Lebenstedt ran. Wendessen peilt gegen Union Salzgitter nach der erfolgreichen letzten Woche einen weiteren Sieg an und Üfingen spielt auswärts beim Aufsteiger Vienenburg.

Morgen, 15:00 Uhr
SC Gitter
SC GitterSC Gitter
SV Fortuna Lebenstedt
SV Fortuna LebenstedtFort. Lebens
15:00

Der SC Gitter (3.) trifft auf SV Fortuna Lebenstedt (11.), ein Duell mit unterschiedlichen Vorzeichen aus der Vorwoche. Während Gitter beim 2:3 gegen Üfingen Punkte liegen ließ, trotzte Lebenstedt dem Tabellenführer ein 2:2 ab. Im Hinspiel setzte sich Gitter jedoch klar mit 4:0 durch. Kann Lebenstedt Gitter dieses Mal trotzen?

Morgen, 15:00 Uhr
KSV Vahdet Salzgitter
KSV Vahdet SalzgitterKSV Vahdet S
MTV Wolfenbüttel
MTV WolfenbüttelMTV Wolfenb. II
15:00

Tabellenführer MTV Wolfenbüttel II (1.) reist zum KSV Vahdet Salzgitter (9.). Wolfenbüttel musste sich zuletzt mit einem 2:2 gegen Fortuna Lebenstedt begnügen, verteidigt aber weiterhin die Spitze. Vahdet verlor am vergangenen Spieltag knapp mit 0:1 in Wendessen. Das Hinspiel entschied der MTV mit 3:1 für sich. Für den Meisterschaftskampf muss der MTV gegen Vahdet wieder auf Erfolgskurs kommen.

Morgen, 15:00 Uhr
SV Wendessen
SV WendessenWendessen
SV Union Salzgitter
SV Union SalzgitterUnion Salzg
15:00

Ein direktes Mittelfeldduell steht zwischen SV Wendessen (12.) und SV Union Salzgitter (7.) an. Wendessen gewann zuletzt mit 1:0 gegen Vahdet und sammelte wichtige Punkte. Union hingegen musste sich in einem torreichen Spiel mit 3:4 gegen Salzdahlum geschlagen geben. Im Hinspiel setzte sich Union deutlich mit 4:0 durch.

Morgen, 15:00 Uhr
MTV Salzdahlum
MTV SalzdahlumSalzdahlum
VfL Salder
VfL SalderVfL Salder
15:00

Mit Rückenwind reist der VfL Salder (8.) zum MTV Salzdahlum (13.). Salder dominierte zuletzt beim 7:0 gegen Kissenbrück. Salzdahlum sorgte dagegen mit einem 4:3-Auswärtssieg bei Union Salzgitter für eines der auffälligsten Ergebnisse des vergangenen Spieltags. Das Hinspiel gewann Salder mit 2:0. Kann der MTV Salzdahlum gegen Salder eine kleine Siegesserie starten?

Morgen, 14:00 Uhr
SV Kissenbrück
SV KissenbrückKissenbrück
TSG Bad Harzburg
TSG Bad HarzburgBad Harzburg
14:00

Der SV Kissenbrück (16.) empfängt die TSG Bad Harzburg (2.). Die Rollen sind klar verteilt: Bad Harzburg gehört zu den engsten Verfolgern des Spitzenreiters und gewann das Hinspiel deutlich mit 7:0. Kissenbrück hingegen steckt tief im Tabellenkeller und kassierte zuletzt beim 0:7 gegen Salder eine weitere harte Niederlage.

Morgen, 15:00 Uhr
Goslarer SC 08
Goslarer SC 08Goslar
FC Ilsetal
FC IlsetalFC Ilsetal
15:00

Der Goslarer SC 08 (4.) empfängt FC Ilsetal (15.). Goslar bleibt in Schlagdistanz zur Spitzengruppe und gewann das Hinspiel knapp mit 1:0. Ilsetal kämpft weiterhin um den Anschluss im Tabellenkeller.

Morgen, 15:00 Uhr
FC Viktoria Thiede
FC Viktoria ThiedeVikt. Thiede
VfL/TSKV Oker
VfL/TSKV OkerVfL Oker
15:00

Beim Duell zwischen FC Viktoria Thiede (10.) und VfL/TSKV Oker (14.) trifft der Aufsteiger auf den schwächelnden VfL. Thiede gewann das Hinspiel mit 2:1, während Oker am vergangenen Wochenende mit dem spektakulären 6:4 gegen Vienenburg-Wiedelah für Schlagzeilen sorgte. Big-Points stehen auf dem Spiel.

Morgen, 15:00 Uhr
FG Vienenburg-Wiedelah
FG Vienenburg-WiedelahVienenburg
TSV Üfingen
TSV ÜfingenÜfingen
15:00

Zum Abschluss steht ein direktes Duell im oberen Mittelfeld an: FG Vienenburg-Wiedelah (5.) empfängt den TSV Üfingen (6.). Üfingen kommt mit Selbstvertrauen nach dem 3:2-Erfolg beim SC Gitter, während Vienenburg-Wiedelah beim 4:6 in Oker eine torreiche Niederlage hinnehmen musste. Das Hinspiel gewann Üfingen mit 2:1.