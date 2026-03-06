Vahdet empfängt den Spitzenreiter, Kissenbrück vor Mammutsaufgabe

– Foto: Sebastian Harbke

Am 19. Spieltag der Bezirksliga Braunschweig 3 stehen alle Teams auf dem Platz. Bad Harzburg reist dabei zum Schlusslicht, während Goslar den FC Ilsetal empfängt. Thiede trifft auf Oker und Gitter darf gegen Lebenstedt ran. Wendessen peilt gegen Union Salzgitter nach der erfolgreichen letzten Woche einen weiteren Sieg an und Üfingen spielt auswärts beim Aufsteiger Vienenburg.

Der SC Gitter (3.) trifft auf SV Fortuna Lebenstedt (11.), ein Duell mit unterschiedlichen Vorzeichen aus der Vorwoche. Während Gitter beim 2:3 gegen Üfingen Punkte liegen ließ, trotzte Lebenstedt dem Tabellenführer ein 2:2 ab. Im Hinspiel setzte sich Gitter jedoch klar mit 4:0 durch. Kann Lebenstedt Gitter dieses Mal trotzen?

Tabellenführer MTV Wolfenbüttel II (1.) reist zum KSV Vahdet Salzgitter (9.). Wolfenbüttel musste sich zuletzt mit einem 2:2 gegen Fortuna Lebenstedt begnügen, verteidigt aber weiterhin die Spitze. Vahdet verlor am vergangenen Spieltag knapp mit 0:1 in Wendessen. Das Hinspiel entschied der MTV mit 3:1 für sich. Für den Meisterschaftskampf muss der MTV gegen Vahdet wieder auf Erfolgskurs kommen.

Ein direktes Mittelfeldduell steht zwischen SV Wendessen (12.) und SV Union Salzgitter (7.) an. Wendessen gewann zuletzt mit 1:0 gegen Vahdet und sammelte wichtige Punkte. Union hingegen musste sich in einem torreichen Spiel mit 3:4 gegen Salzdahlum geschlagen geben. Im Hinspiel setzte sich Union deutlich mit 4:0 durch.

Mit Rückenwind reist der VfL Salder (8.) zum MTV Salzdahlum (13.). Salder dominierte zuletzt beim 7:0 gegen Kissenbrück. Salzdahlum sorgte dagegen mit einem 4:3-Auswärtssieg bei Union Salzgitter für eines der auffälligsten Ergebnisse des vergangenen Spieltags. Das Hinspiel gewann Salder mit 2:0. Kann der MTV Salzdahlum gegen Salder eine kleine Siegesserie starten?

Der SV Kissenbrück (16.) empfängt die TSG Bad Harzburg (2.). Die Rollen sind klar verteilt: Bad Harzburg gehört zu den engsten Verfolgern des Spitzenreiters und gewann das Hinspiel deutlich mit 7:0. Kissenbrück hingegen steckt tief im Tabellenkeller und kassierte zuletzt beim 0:7 gegen Salder eine weitere harte Niederlage.

Der Goslarer SC 08 (4.) empfängt FC Ilsetal (15.). Goslar bleibt in Schlagdistanz zur Spitzengruppe und gewann das Hinspiel knapp mit 1:0. Ilsetal kämpft weiterhin um den Anschluss im Tabellenkeller.

Beim Duell zwischen FC Viktoria Thiede (10.) und VfL/TSKV Oker (14.) trifft der Aufsteiger auf den schwächelnden VfL. Thiede gewann das Hinspiel mit 2:1, während Oker am vergangenen Wochenende mit dem spektakulären 6:4 gegen Vienenburg-Wiedelah für Schlagzeilen sorgte. Big-Points stehen auf dem Spiel.