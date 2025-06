Vahdet Braunschweig verpflichtet drei weitere Hochkaräter

– Foto: Jan Sigel

Der TSC Vahdet Braunschweig rüstet für die kommende Saison weiter auf und scheint wieder angreifen zu wollen. Via Instagram stellte der Landesligist drei weitere Neuzugänge vor, die alle von direkten Ligakonkurrenten nach Braunschweig wechseln werden und jede menge Qualität mitbringen..

Zwei der drei Neuzugänge stammen vom SV Lengede und gehörten dort zu absoluten Stammspielern. Samer Mustapha wird das zentrale Mittelfeld von Vahdet verstärken und bringt mit seinen 22 Jahren eine starke Präsenz auf dem Feld sowie viel Spielintelligenz mit. Nach 17 Spielen und einem Tor für BSC Acosta in der Landesliga-Saison 22/23 ging Mustapha nicht den Schritt in die Bezirksliga runter, sondern wechselte zu Lengede. Dort kam der 22-Jährige seitdem auf 54 Spiele und zwei Tore. In der abgelaufenen Saison war der zentrale Mittelfeldspieler 26 Mal auf dem Platz, erzielte zwei Tore und startete 23 Mal. Eine gleiche Transferhistorie hat auch Fatih Arikan. Der Innenverteidiger spielte 22/23 elf Mal für Acosta und absolvierte seit 23/24 32 Spiele für Lengede. In der abgelaufenen Saison war der 22-Jährige, der eine absolute Ruhe am Ball mitbringt in 21 von 22 Partien über 90 Minuten auf dem Platz und bringt eine enorme Zweikampfstärke mit zu Vahdet.

Erfahrung gesammelt in den USA Der dritte Neuzugang heißt Ismailcan Usta. Der 26-Jährige spielte bis zu U19 beim 1. FC Nürnberg und machte seine ersten Schritte im Herrenbereich für die Bayernligisten Ammertahl und Würzburger Kickers U23, für die er in 26 Spielen neun Mal traf. Nach der guten Saison ging der offensive Mittelfeldspieler den Schritt in die Regionalliga zum VfB Eichstätt. Nach vier Einsätzen war dort Schluss und Usta ging in die USA.