Vagen mit purer Dominanz – Prien lässt es richtig krachen Diese Teams heben ab von Lara Marjanovic / Marcel Huse · Heute, 14:38 Uhr · 0 Leser

Pure Dominanz in Vagen! Der SV marschiert förmlich hinein in die A-Klasse! – Foto: SV Vagen

Die ersten Meister stehen fest. Die besten Bilder und Videos? Kommen von euch! Die Meistergalerie im Kreis Inn/Salzach.

FuPa sucht die Meister Oberbayerns. Bilder und Videos gerne an: E-Mail: info@fussball-vorort.de Betreff: Meister 2026

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WhatsApp: 0170/7126650 Vagen vagt nach 14 Jahren den Sprung zurück in die A-Klasse Puuuuuhhhh! Es liest sich mitunter unfair wie der SV Vagen die B-Klasse 1 dominiert hat: 19 Siege, ein Unentschieden, eine Niederlage, 62 Tore und lediglich zehn Gegentreffer! Es ist zurzeit für keine Mannschaft ein Schmaus, wenn das Spiel gegen die Vagener ansteht...

Pure Dominanz in Vagen! Der SV marschiert förmlich hinein in die A-Klasse! – Foto: SV Vagen

Nach 10 Jahren Kreisliga: TuS Prien am Chiemsee steigt in die Bezirksliga auf

Feuchtfröhlich feierten die Männer des TuS Prien am Chiemsee. Prost!! – Foto: TuS Prien

Vor knapp zehn Jahren gelang dem TuS Prien der Aufstieg in die Kreisliga. Jetzt steht vorzeitig fest: Der TuS wird Meister der Kreisliga 2 Inn/Salzach und läuft nächstes Jahr in der Bezirksliga auf! Mit einem Torverhältnis von 58:17 Toren, stand jetzt, und 55 Punkten auf dem Konto, ist der TuS nicht mehr einzuholen. Hut ab!

Dieses Bild muss wohl vor dem ersten entstanden sein. – Foto: TuS Prien

Last-Minute-Wahnsinn in Rosenheim beschert den Bayernliga-Aufstieg

Was für ein dramatisches Saisonfinale vom TSV 1860 Rosenheim! – Foto: TSV 1860 Rosenheim

Was für ein dramatisches Saisonfinale für den TSV 1860 Rosenheim! Am letzten Spieltag beim TSV Grünwald sah es lange danach aus, als würde der Traum von der Meisterschaft noch platzen. Die Gastgeber führten bis zur 66. Minute mit 2:0 und hielten den Favoriten zunächst auf Distanz. Doch dann folgte ein Finish, das kaum dramatischer hätte sein können: In der fünften Minute der Nachspielzeit traf Michael Summerer zum viel umjubelten 2:2-Ausgleich. Damit krönte sich der TSV 1860 Rosenheim in buchstäblich letzter Sekunde zum Meister und sicherte sich den Bayernliga-Aufstieg. Wahnsinn! 101 Tore! Rosenheim II lässt die Konkurrenz alt aussehen

Die Zweitvertretung hat sich wohl einiges bei der Ersten abgeschaut, denn auch sie werden Meister. – Foto: TSV 1860 Rosenheim II

Die Feierlichkeiten in Rosenheim wollen einfach kein Ende nehmen! Denn auch die Zweitvertretung feiert die Meisterschaft und den Aufstieg in die Kreisliga. Mit starken 67 Punkten und einem beeindruckenden Torverhältnis von 101:15 ließ Rosenheim der Konkurrenz kaum eine Chance! Peterskirchen marschiert direkt wieder in die Kreisliga

"Girls just wanna have fun!" - und den hatten die Damen des TSV Peterskirchen bestimmt. – Foto: TSV Peterskirchen

Guess who's back? Bereits am drittletzten Spieltag der Kreisklasse 3 gab es in Peterskirchen reichlich Grund zum Feiern. Denn die Damen des TSV Peterskirchen steigen nach nur einer Saison in der Kreisklasse als Absteiger direkt wieder in die Kreisliga auf! Überragend! Bischofswiesen goes Kreisliga

Unaufhaltsam sind die Kicker des FC Bischofswiesen - bestimmt auch was das Feiern angeht. – Foto: FC Bischofswiesen