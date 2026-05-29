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Allgemeines
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Vagen mit purer Dominanz – Prien lässt es richtig krachen
Vagen vagt nach 14 Jahren den Sprung zurück in die A-Klasse
Puuuuuhhhh! Es liest sich mitunter unfair wie der SV Vagen die B-Klasse 1 dominiert hat: 19 Siege, ein Unentschieden, eine Niederlage, 62 Tore und lediglich zehn Gegentreffer! Es ist zurzeit für keine Mannschaft ein Schmaus, wenn das Spiel gegen die Vagener ansteht...
Pure Dominanz in Vagen! Der SV marschiert förmlich hinein in die A-Klasse! – Foto: SV Vagen
Nach 10 Jahren Kreisliga: TuS Prien am Chiemsee steigt in die Bezirksliga auf
Feuchtfröhlich feierten die Männer des TuS Prien am Chiemsee. Prost!! – Foto: TuS Prien
Vor knapp zehn Jahren gelang dem TuS Prien der Aufstieg in die Kreisliga. Jetzt steht vorzeitig fest: Der TuS wird Meister der Kreisliga 2 Inn/Salzach und läuft nächstes Jahr in der Bezirksliga auf! Mit einem Torverhältnis von 58:17 Toren, stand jetzt, und 55 Punkten auf dem Konto, ist der TuS nicht mehr einzuholen. Hut ab!
Dieses Bild muss wohl vor dem ersten entstanden sein. – Foto: TuS Prien
Last-Minute-Wahnsinn in Rosenheim beschert den Bayernliga-Aufstieg
Was für ein dramatisches Saisonfinale vom TSV 1860 Rosenheim! – Foto: TSV 1860 Rosenheim
Was für ein dramatisches Saisonfinale für den TSV 1860 Rosenheim! Am letzten Spieltag beim TSV Grünwald sah es lange danach aus, als würde der Traum von der Meisterschaft noch platzen. Die Gastgeber führten bis zur 66. Minute mit 2:0 und hielten den Favoriten zunächst auf Distanz. Doch dann folgte ein Finish, das kaum dramatischer hätte sein können: In der fünften Minute der Nachspielzeit traf Michael Summerer zum viel umjubelten 2:2-Ausgleich. Damit krönte sich der TSV 1860 Rosenheim in buchstäblich letzter Sekunde zum Meister und sicherte sich den Bayernliga-Aufstieg. Wahnsinn!
101 Tore! Rosenheim II lässt die Konkurrenz alt aussehen
Die Zweitvertretung hat sich wohl einiges bei der Ersten abgeschaut, denn auch sie werden Meister. – Foto: TSV 1860 Rosenheim II
Die Feierlichkeiten in Rosenheim wollen einfach kein Ende nehmen! Denn auch die Zweitvertretung feiert die Meisterschaft und den Aufstieg in die Kreisliga. Mit starken 67 Punkten und einem beeindruckenden Torverhältnis von 101:15 ließ Rosenheim der Konkurrenz kaum eine Chance!
Peterskirchen marschiert direkt wieder in die Kreisliga
"Girls just wanna have fun!" - und den hatten die Damen des TSV Peterskirchen bestimmt. – Foto: TSV Peterskirchen
Guess who's back? Bereits am drittletzten Spieltag der Kreisklasse 3 gab es in Peterskirchen reichlich Grund zum Feiern. Denn die Damen des TSV Peterskirchen steigen nach nur einer Saison in der Kreisklasse als Absteiger direkt wieder in die Kreisliga auf! Überragend!
Bischofswiesen goes Kreisliga
Unaufhaltsam sind die Kicker des FC Bischofswiesen - bestimmt auch was das Feiern angeht. – Foto: FC Bischofswiesen
Immer weiter, immer weiter! Der Höhenflug vom FC Bischofwiesen ist wohl gar nicht mehr zu stoppen. Letztes Jahr zockten die Kicker noch in der A-Klasse - Nur eine Saison in der Kreisklasse 4 scheint den Oberbayern offenbar gereicht zu haben: Denn Bischofswiesen steigt erneut auf!