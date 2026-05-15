Vaduz am Ziel ihrer Träume von Niklas Mennig · Heute, 22:12 Uhr · 0 Leser

​Der FC Vaduz kehrt in die höchste Schweizer Spielklasse zurück! In einem nervenaufreibenden Saisonfinale sicherten sich die Liechtensteiner mit einem souveränen 3:1-Auswärtssieg gegen den FC Wil 1900 die Meisterschaft und den direkten Aufstieg, während Konkurrent Aarau Federn liess. ​Blitzstart und Effizienz in der ersten Halbzeit ​Vor 1.737 Zuschauern in der Lidl Arena Bergholz war die Ausgangslage klar: Vaduz brauchte den Sieg, um aus eigener Kraft alles klarzumachen. Die Mannschaft von der Landstrasse legte los wie die Feuerwehr. Bereits in der 15. Minute brach Luca Mack den Bann. Nach einem Durcheinander im Wiler Strafraum drückte er den Ball zum vielumjubelten 1:0 über die Linie.

​Wil versuchte zu reagieren, doch eine Grosschance durch Simone Rapp (06') blieb ungenutzt. Vaduz hingegen zeigte sich eiskalt: In der 31. Minute erhöhte Brian Beyer auf 2:0 und versetzte den mitgereisten Anhang in Ekstase. ​Vorentscheidung nach dem Seitenwechsel ​Kurz nach Wiederanpfiff sorgte Vaduz für die Vorentscheidung. In der 48. Minute bediente die Offensive Milos Cocic mit einem präzisen Pass von der Grundlinie. Cocic, völlig ungedeckt, konnte sich die Ecke aussuchen und schob zum 3:0 ein.