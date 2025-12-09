Vadim Sladkov: Der Traum von einer Profi-Laufbahn lebt

Die weiße Weste ist befleckt. In der Niederrheinliga der B-Juniorinnen hat Tabellenführer VfR Warbeyen am Sonntag seine erste Saisonniederlage kassiert. Die Mannschaft verlor das Spitzenspiel beim Verfolger MSV Duisburg mit 0:2 (0:0) und hat damit jetzt nur noch einen Punkt Vorsprung auf den Verfolger.

In einer ausgeglichenen ersten Hälfte hätte der Warbeyener Trainer nach zehn Minuten gerne einen Elfmeter zugesprochen bekommen. „Selbst der Gegner hat gesagt, dass es eine Fehlentscheidung war“, sagte Bart Denissen. Nach dem Seitenwechsel verpasste Robin Roovers die große Gelegenheit, den VfR in Führung zu bringen, als sie mit einem Lupfer am Innenpfosten scheiterte.

Der MSV Duisburg tat in der Folge mehr für das Spiel und ging schließlich in der 53. Minute durch Louisa Wolters in Führung. Mit ihrem zweiten Treffer (73.) entschied Wolters die Partie in der Schlussphase – nicht unverdient, so Bart Denissen. „Insgesamt war es nicht unser stärkstes Spiel. Der Gegner war einfach ein bisschen bissiger. Vielleicht ist die Erfahrung, mal ein Spiel zu verlieren, gar nicht so schlecht für uns, auch wenn es nicht nötig war.“

Die B-Junioren des 1. FC Kleve beenden die Hinrunde in der Niederrheinliga auf Platz zehn. Im letzten Spiel des Jahres schaffte der Nachwuchs vom Bresserberg ein 1:1 (0:0) bei der U16-Auswahl von Rot-Weiß Oberhausen. Mit seinem letzten Tor für die Rot-Blauen erzielte Top-Torjäger Vadim Sladkov in der 46. Minuten den Klever Führungstreffer. Ihn zieht es im Winter zu Meister TSV Meerbusch, der im neuen Jahr an der Hauptrunde der U17-DFB-Nachwuchsliga teilnehmen wird.

Obwohl Rot-Weiß Oberhausen in der Folge noch der Ausgleichstreffer gelang (50.), war FC-Trainer Niko Hegemann, der die Hinrunde als „solide bis gut“ bewertet, mit der Leistung seiner Schützlinge zufrieden. „Wir hatten gute Chancen, das Spiel zu gewinnen, mussten aber gleichzeitig immer darauf achten, dass wir uns hinten keinen mehr fangen. Die Leistung war inhaltlich total gut“, sagte Hegemann. In der Grenzlandliga der A-Junioren verbesserte sich die JSG SV Straelen/SV Veert durch einen 3:2 (0:0)-Erfolg über den SV Sonsbeck auf den sechsten Platz und hat damit die Relegationszone zumindest vorläufig verlassen. Nach einem Doppelschlag (53., 55.) drehte die JSG die Partie durch Tore von Karol Kurkiewicz (68.), Lias Mentrop (75.) und Liam Neukirch (90.+1).

SV Straelen gewinnt Kreisderby der B-Jugend

In der B-Junioren-Grenzlandliga entschied der Tabellenvierte SV Straelen das Kreisderby gegen die U16-Auswahl des 1. FC Kleve deutlich mit 6:1 (4:1) für sich. Schon zur Halbzeit war die Partie nach Toren von Mats Prang (9.), Marvin Verlegh (27., 34.) und Leo Grimm (38.) praktisch entschieden. Till Zweering konnte für den 1. FC Kleve, der auf Rang sieben abrutschte, noch einmal auf 1:4 (39.) verkürzen. Nach der Pause machten Prang (56.) und Nathan Kwo (79.) alles klar.

Die JSG Haldern/Rees/Hönnepel-Niedermörmter/Millingen/Bienen ist nach der 1:3 (0:1)-Niederlage beim PSV Wesel auf Rang sechs zurückgefallen. Nach Gegentoren in der 32., 61. und 70. Minute konnte Faraz Sultani nur noch das 1:3 (71.) erzielen. Siegfried Materborn setzte sich unterdessen mit 6:1 (2:0) gegen Tabellennachbar SV Sonsbeck durch. Die Gäste lagen bereits zur Halbzeit nach Treffern von Ibrahima Kane (1.) und Prince Ngesang (27.) voll auf Kurs. Nach der Pause baute Kamal Alakili Alomari (48., 57.) die Führung, die auch durch den einzigen Sonsbecker Treffer (62.) nicht mehr ins Wanken geriet, weiter aus. Prince Ngesang (75.) und Philipp van Stiphout (77.) stellten in der Schlussphase den Endstand her. In der Tabelle belegt der Nachwuchs aus der Klever Oberstadt weiterhin den achten Platz.

In der Grenzlandliga der C-Junioren fand die einzige Partie mit Beteiligung aus dem Kreis Kleve/Geldern nicht statt, weil Siegfried Materborn nicht zu seinem Auswärtsspiel beim GSV Moers antrat.