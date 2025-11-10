 2025-10-30T14:25:35.653Z

Ligabericht
Krisztian Vadocz
Krisztian Vadocz – Foto: Verein

Vadócz lässt Hilalspor hoffen - Schöneberg nicht zu stoppen

Landesliga-Staffel 1: Alle Partien des 10.Spieltag in der Nachschau

Der 10. Spieltag der Landesliga-Staffel 1 bringt klare Tendenzen: Internationale Berlin festigt mit einem knappen Erfolg die Tabellenführung, während Johannisthal bei Hilalspor verliert. Schöneberg feiert einen 6:0-Auswärtssieg und schließt nach Punkten auf den Zweiten auf. Im Tabellenkeller stürzt SW Neukölln weiter ab

Sa., 08.11.2025, 14:00 Uhr
FC Internationale Berlin
FC Internationale BerlinFC Inter
SV Empor Berlin
SV Empor BerlinEmpor Berlin II
1
0
Abpfiff

Der Spitzenreiter tut sich lange schwer, ehe Nieto kurz nach der Pause den entscheidenden Treffer erzielt. Internationale bleibt damit unangefochten an der Spitze – sechs Punkte vor den ärgsten Verfolgern Johannisthal und Schöneberg. Empor II steht nach der knappen Niederlage mit zwölf Punkten weiter im unteren Mittelfeld.

Gestern, 13:00 Uhr
Berliner SC
Berliner SCBerliner SC II
Pfeffersport
PfeffersportPfeffersport
0
0
Abpfiff

In einer ereignisarmen Partie trennen sich beide Teams torlos. Pfeffersport kann damit seine kleine Serie fortsetzen und steht mit 14 Punkten im gesicherten Mittelfeld. Auch der BSC II bleibt mit gleicher Punktzahl auf Augenhöhe.

Gestern, 12:00 Uhr
DJK Schwarz Weiß Neukölln
DJK Schwarz Weiß NeuköllnSW Neukölln
SC Borsigwalde 1910 Berlin
SC Borsigwalde 1910 BerlinSC Borsigw.
1
2
Abpfiff

Borsigwalde erwischt den besseren Start und führt durch Treffer von Nzongo und Bubner früh mit 2:0. Nach der Pause bringt ein Eigentor von Coskunaydin die Neuköllner zurück ins Spiel, doch für mehr reicht es nicht. SW Neukölln bleibt mit nur sechs Punkten Letzter und rutscht immer tiefer in die Krise. Borsigwalde klettert auf Platz sieben.

Gestern, 12:15 Uhr
Berliner SV 92
Berliner SV 92BSV 1892
SF Charlottenburg-Wilmersdorf 03
SF Charlottenburg-Wilmersdorf 03Charl.-Wilm.
1
2
Abpfiff

Nach torloser erster Halbzeit gehen die Gäste im zweiten Durchgang durch Aufschlag in Führung. Kurz vor Schluss erhöht Diakite auf 2:0. Stephan verkürzt in der Nachspielzeit noch, kann die Niederlage aber nicht mehr verhindern. Charlottenburg-Wilmersdorf sammelt damit wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt, während 1892 den Sprung in die obere Tabellenhälfte verpasst.

Gestern, 12:30 Uhr
BSV Hürtürkel
BSV HürtürkelHürtürkel
1. FC Schöneberg 1913
1. FC Schöneberg 1913Schöneberg
0
6
Abpfiff

Schöneberg dominiert von Beginn an. Uzun und Weckeck sorgen früh für eine komfortable Führung. Nach der Pause erhöhen Demir, Cabuk, Özdil und Gündogdu zum klaren 6:0-Endstand. Mit dem deutlichen Sieg bleibt Schöneberg punktgleich mit Johannisthal und behauptet den dritten Platz nur aufgrund der schlechteren Tordifferenz. Hürtürkel steckt mit acht Zählern tief unten fest. Am Montag verkündet Cheftrainer Abdüssamed Demirel seinen Abschied (FuPa Berlin berichtet)

Hürtürkel (rot) in Not
Hürtürkel (rot) in Not – Foto: Frank Arlinghaus

Gestern, 13:30 Uhr
Berlin Hilalspor
Berlin HilalsporHilalspor
Sportfreunde Johannisthal
Sportfreunde JohannisthalJohannisthal
2
1
Abpfiff

Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit trifft Vadócz kurz nach dem Seitenwechsel zur Führung für Hilalspor. In der Schlussphase gleicht Behrend für Johannisthal aus, doch erneut Vadócz sorgt tief in der Nachspielzeit für den umjubelten Sieg. Der frühere Champions-League-Spieler wird damit zum Matchwinner. Hilalspor schiebt sich mit 17 Punkten auf Rang vier, Johannisthal bleibt Zweiter – verliert aber weiter Boden auf Spitzenreiter Internationale.

Gestern, 14:00 Uhr
Friedenauer TSC
Friedenauer TSCFriedenau
BFC Preussen
BFC PreussenBFC Preussen II
2
2
Abpfiff

In einer offenen Begegnung geht Preussen durch Timur in Führung, Niemeyer gleicht kurz darauf aus. Nach dem Seitenwechsel erzielt Fuchs das 2:1 für Friedenau, doch Rühland rettet den Gästen kurz vor Schluss noch einen Punkt. Friedenau bleibt Fünfter, Preussen II verharrt im Tabellenkeller.

Gestern, 14:10 Uhr
SV BW Berolina Mitte 49
SV BW Berolina Mitte 49Berolina
SC Berliner Amateure
SC Berliner AmateureBerliner Am.
2
1
Abpfiff

Ngomane bringt Berolina Mitte in der ersten Hälfte in Führung, Wermer erhöht nach der Pause auf 2:0. In der Nachspielzeit gelingt Bielenberg noch der Anschluss für die Gäste. Der Heimsieg verschafft Berolina etwas Luft im Tabellenkeller – das Team steht nun mit sieben Punkten auf Rang 15, während die Amateure bei 14 Zählern im Mittelfeld bleiben.

_____________________________________________________________________________________________

