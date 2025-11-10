Vadócz lässt Hilalspor hoffen - Schöneberg nicht zu stoppen

Der 10. Spieltag der Landesliga-Staffel 1 bringt klare Tendenzen: Internationale Berlin festigt mit einem knappen Erfolg die Tabellenführung, während Johannisthal bei Hilalspor verliert. Schöneberg feiert einen 6:0-Auswärtssieg und schließt nach Punkten auf den Zweiten auf. Im Tabellenkeller stürzt SW Neukölln weiter ab
Der Spitzenreiter tut sich lange schwer, ehe Nieto kurz nach der Pause den entscheidenden Treffer erzielt. Internationale bleibt damit unangefochten an der Spitze – sechs Punkte vor den ärgsten Verfolgern Johannisthal und Schöneberg. Empor II steht nach der knappen Niederlage mit zwölf Punkten weiter im unteren Mittelfeld.
In einer ereignisarmen Partie trennen sich beide Teams torlos. Pfeffersport kann damit seine kleine Serie fortsetzen und steht mit 14 Punkten im gesicherten Mittelfeld. Auch der BSC II bleibt mit gleicher Punktzahl auf Augenhöhe.
Borsigwalde erwischt den besseren Start und führt durch Treffer von Nzongo und Bubner früh mit 2:0. Nach der Pause bringt ein Eigentor von Coskunaydin die Neuköllner zurück ins Spiel, doch für mehr reicht es nicht. SW Neukölln bleibt mit nur sechs Punkten Letzter und rutscht immer tiefer in die Krise. Borsigwalde klettert auf Platz sieben.
Nach torloser erster Halbzeit gehen die Gäste im zweiten Durchgang durch Aufschlag in Führung. Kurz vor Schluss erhöht Diakite auf 2:0. Stephan verkürzt in der Nachspielzeit noch, kann die Niederlage aber nicht mehr verhindern. Charlottenburg-Wilmersdorf sammelt damit wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt, während 1892 den Sprung in die obere Tabellenhälfte verpasst.
Schöneberg dominiert von Beginn an. Uzun und Weckeck sorgen früh für eine komfortable Führung. Nach der Pause erhöhen Demir, Cabuk, Özdil und Gündogdu zum klaren 6:0-Endstand. Mit dem deutlichen Sieg bleibt Schöneberg punktgleich mit Johannisthal und behauptet den dritten Platz nur aufgrund der schlechteren Tordifferenz. Hürtürkel steckt mit acht Zählern tief unten fest. Am Montag verkündet Cheftrainer Abdüssamed Demirel seinen Abschied (FuPa Berlin berichtet)
Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit trifft Vadócz kurz nach dem Seitenwechsel zur Führung für Hilalspor. In der Schlussphase gleicht Behrend für Johannisthal aus, doch erneut Vadócz sorgt tief in der Nachspielzeit für den umjubelten Sieg. Der frühere Champions-League-Spieler wird damit zum Matchwinner. Hilalspor schiebt sich mit 17 Punkten auf Rang vier, Johannisthal bleibt Zweiter – verliert aber weiter Boden auf Spitzenreiter Internationale.
In einer offenen Begegnung geht Preussen durch Timur in Führung, Niemeyer gleicht kurz darauf aus. Nach dem Seitenwechsel erzielt Fuchs das 2:1 für Friedenau, doch Rühland rettet den Gästen kurz vor Schluss noch einen Punkt. Friedenau bleibt Fünfter, Preussen II verharrt im Tabellenkeller.
Ngomane bringt Berolina Mitte in der ersten Hälfte in Führung, Wermer erhöht nach der Pause auf 2:0. In der Nachspielzeit gelingt Bielenberg noch der Anschluss für die Gäste. Der Heimsieg verschafft Berolina etwas Luft im Tabellenkeller – das Team steht nun mit sieben Punkten auf Rang 15, während die Amateure bei 14 Zählern im Mittelfeld bleiben.
