Vach bleibt makellos – Alesheim und Limes pirschen sich im Süden heran

Auswärtssieg dank Blitzstart: Uffenheim fuhr gegen Marienstein den zweiten Saisonsieg ein. – Foto: Johannes Traub

Bezirksliga-Fußball in Mittelfranken: Im Norden bleibt der ASV Vach makellos. Alesheim und Limes pirschen sich im Süden an Aufkirchen und Burgoberbach heran.

Der ASV Vach hält seine weiße Weste und marschiert an der Tabellenspitze unaufhaltsam voran! Im Duell gegen den SGV Nürnberg-Fürth 1883 behielten die Vacher mit einem 3:2-Heimsieg knapp die Oberhand. Nach einem frühen Rückstand drehten Lucas Schmid, Louis Weber und Baba Draman Konare Diarra die Partie zugunsten des Spitzenreiters, der damit weiterhin die volle Punkteausbeute vorweisen kann.

Dicht auf den Fersen bleibt der SV Schwaig b. Nbg., der im Verfolgerduell gegen die SpVgg Zeckern einen 2:1-Erfolg feierte. Justin Scharrer und Arthur Rein brachten die Hausherren auf die Siegerstraße und sicherten den Platz in der absoluten Spitzengruppe.

Hinten die Null gehalten, vorne dreimal getroffen: Der TSV Johannis 83 fuhr einen klaren Auswärtssieg ein. – Foto: Sportfoto Zink / Melanie Zink

Was tut sich im Tabellenkeller?

Ein echtes Ausrufezeichen im Abstiegskampf setzte die SpVgg Erlangen mit einem 4:2-Auswärtssieg beim SV Lauterhofen. Allen voran Doppeltorschütze Fabian Schweiker schoss den Gast zum Befreiungsschlag. Durchatmen heißt es auch beim ASV Zirndorf, der bei der SpVgg Weißenohe mit 3:0 triumphierte und durch die Treffer von Fabian Krapfenbauer, Lyubomyr Vasyuta und Felix Ullmann wertvolle Zähler sammelte.

Aufatmen konnte zudem der FC Ottensoos, der sich durch ein goldenes Tor von Moritz Ertel mit 1:0 gegen den TV 1848 Erlangen durchsetzte. Ein deutliches Lebenszeichen lieferte die SpVgg Hüttenbach-Simmelsdorf im Derby gegen den 1. FC Schnaittach (2:0) vor 430 Fans!

Die Zuschauermagneten

SpVgg Hüttenbach-Simmelsdorf - 1. FC Schnaittach 2:0 - Zuschauer: 430

SV Schwaig b. Nbg. - SpVgg Zeckern 2:1 - Zuschauer: 150

ASV Vach - SGV Nürnberg-Fürth 1883 3:2 - Zuschauer: 123

Die Torjägerliste (Stand 18.08.2026)

Alexandros Lekas (ASV Vach) 5 Tore

Benan Erdem (ASV Vach) 4 Tore

3 Akteure haben 3 Tore erzielt: Fabian Schweiker (SpVgg Erlangen), Justin Scharrer (SV Schwaig b. Nbg.), Lucas Schmid (ASV Vach)

Bezirksliga Mittelfranken Süd

Was tut sich an der Tabellenspitze?

An der Tabellenspitze geht es weiter hoch her! Der SC Aufkirchen bewies beim FV Fortuna Neuses Moral und rettete dank eines späten Doppelpacks von Oscar Ladenburger in der 90. Minute noch ein 2:2-Unentschieden. Punktgleich lauert der FC/DJK Burgoberbach, der sich in einem hitzigen Spiel beim Aufsteiger SV Arberg nach drei Roten Karten mit einem 1:1 trennte.

Den Spieltag zu ihren Gunsten nutzten der SV Alesheim und der Neuling DJK Limes 09. Alesheim bezwang den TSV Heideck dank eines verschossenen Elfmeters und durch einen Last-Minute-Treffer von Juan Urdaniz Villanueva mit 2:1, während die DJK vor beeindruckender Kulisse den TSV Meckenhausen mit 1:0 niederrang.

Was tut sich im Tabellenkeller?

Die SG TSV/DJK Herrieden feierte im Kellerduell gegen den FC Ezelsdorf einen klaren 4:1-Erfolg und schaffte damit vorerst den ersehnten Befreiungsschlag. Michael Sperr glänzte dabei als zweifacher Torschütze. Ein Ausrufezeichen setzte auch der 1. FV Uffenheim, der beim SV Marienstein mit 4:2 gewann und den Aufsteiger weiter tief im Tabellenkeller verharren lässt.

Einen spektakulären Coup landete der VfB Franken Schillingsfürst beim TSV Greding: Nach 0:2-Rückstand drehten die Gäste das Spiel komplett und siegten in der Nachspielzeit noch mit 3:2 durch das entscheidende Tor von Yves Tillmann. Der SV Sportfreunde Dinkelsbühl atmet dank zweier Treffer von Marco Wegert auf fuhr gegen die DJK Stopfenheim einen 2:0-Heimsieg.