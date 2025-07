"V" schließt Planungen mit Ramstetter-Transfer ab

Der 19-jährige Ramstetter durchlief die Jugendabteilung des SV Wacker und schloss sich letzten Sommer zunächst dem Bayernligisten aus Erlbach an, wo er aus beruflichen Gründen jedoch ab Herbst nicht mehr zur Verfügung stand. Nun geht es für den in Reut (Landkreis Rottal/Inn) wohnenden Innenverteidiger zum Landesligisten aus Eggenfelden, wo man sehr große Stücke auf ihn hält. "Mit Jonah bekommen wir nochmal richtig viel Qualität dazu. Er ist top ausgebildet und verfügt über ein sehr gutes Gesamtpaket als Innenverteidiger. Wir sind davon überzeugt, dass er sich sehr schnell in unserem Team einlebt und eine wichtige Rolle bei uns einnehmen kann“, meint SSV-Manager Joe Stinglhammer. Ob die neue Nummer 5 bereits bei der morgigen Generalprobe gegen den TSV Kastl aufläuft, lässt der sportliche Leiter des SSV noch offen. "Jonah ist topfit und hat in den ersten Einheiten einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Ob wir ihn auch auf dem Platz sehen, entscheidet aber unser Trainerteam. Wir sind jedenfalls sehr froh, dass er Teil unseres Teams ist“, sagt Stinglhammer.







Mit dem jüngsten Neuzugang sieht der sportliche Leiter des SSV sein Team nun optimal für die neue Saison aufgestellt: "Wir haben einige, vor allem auch junge Neuzugänge dazubekommen. Man sieht im Training und auch bei den Spielen, dass wir sehr viel Qualität und Spielfreude im Kader haben. Dies gilt es nun auch in der Saison regelmäßig zu zeigen." Auch wenn der sportlich Verantwortliche mit der Kaderzusammenstellung sehr zufrieden ist, wird an den Zielen nicht gerüttelt. "Der schnellstmögliche Klassenerhalt ist und bleibt unser Ziel, alles andere wäre vermessen. Wir sind mitten in einem Umbruch, sind überzeugt diesen gut meistern zu können, aber auch in diesem Prozess wird nicht alles von heute auf morgen perfekt laufen.“