"V" muss zu den "Osserbuam" - Derby Deggendorf vs Dingolfing

Am Mittwochabend wird die Tabelle der Landesliga Mitte komplett gerade sein. Bereits am Dienstagabend (Anstoß 18:30 Uhr) erwartet die SpVgg Lam den SSV Eggenfelden, Tags darauf hat die SpVgg GW Deggendorf den FC Dingolfing zu Gast. Nach dem Titelgewinn des FC Sturm Hauzenberg kann auch die zweite Entscheidung fallen. Gewinnt das Schlusslicht das Niederbayern-Derby nicht, sind die Donaustädter auch rein rechnerisch nicht mehr zu retten.

Heute, 18:30 Uhr SpVgg Lam SpVgg Lam SSV Eggenfelden Eggenfelden 18:30



Lorenz Kowalski (Trainer SpVgg Lam): "Bei der Hinspielniederlage haben wir leidvoll erfahren, wie unbequem es ist, gegen diese Mannschaft zu spielen. Nichtsdestotrotz ist es unser Ziel, daheim drei Punkte zu holen."



Personalien: Die Waidler durften sich gegen Bogen über das Comeback des Mittelfeld-Strategen Franz Wendl freuen. Auch Simon Loderbauer, der am Samstag erst in der Pause eingewechselt wurde, ist wieder hundertprozentig fit. Bei Co-Spielertrainer Christian Mühlbauer macht einen Einsatz vermutlich keinen Sinn. Fixe Ausfälle sind Sebastian Lex, Simon Meindl, Tobias Koller und Hans Liebl.







Restprogramm SpVgg Lam

22. Spieltag: (H) SSV Eggenfelden (9.)

32. Spieltag: (A) SV Schwandorf-Ettmannsdorf (3.)

33. Spieltag: (H) TB 03 Roding (10.)

34. Spieltag: (A) TSV Kareth-Lappersdorf (16.)









Johannes Stinglhammer (Sportlicher Leiter SSV Eggenfelden): "Mit dem Nachholspiel in Lam steht uns eine schwere und undankbare Aufgabe bevor. Lam möchte bestimmt noch den Relegationsplatz erreichen, ist enorm heimstark, individuell sehr gut besetzt und daher wird uns alles abverlangt werden. Wir müssen unbedingt wieder in die Spur kommen, wollen uns über eine disziplinierte Leistung in das Spiel kämpfen, offensiv Nadelstiche setzen, um somit vielleicht für eine Überraschung sorgen zu können“



Personalien: Neben den Dauerausfällen sind auch der rotgesperrte Kapitän Simon Schie sowie Flügelflitzer Nicolas Barth nicht dabei.







Restprogramm SSV Eggenfelden

22. Spieltag: (A) SpVgg Lam (5.)

32. Spieltag: (A) TB 03 Roding (10.)

33. Spieltag: (H) TSV Kareth-Lappersdorf (16.)

34. Spieltag: (A) SpVgg GW Deggendorf (18.)











Morgen, 18:30 Uhr SpVgg GW Deggendorf Deggendorf FC Dingolfing Dingolfing 18:30



Andreas Schäfer (Sportkoordinator SpVgg GW Deggendorf): "Das Spiel in Luhe-Wildenau war der absolute personelle Tiefpunkt. Spielertrainer Jure Matic stand doch nicht zur Verfügung, auch Raphael Huber schaffte es nicht rechtzeitig, da sein Flieger Verspätung hatte. Zu allem Überfluss musste dann auch noch Julius Reiner zur Pause angeschlagen in der Kabine bleiben. Mit einer absoluten Not-Besetzung haben wir eine ordentliche Leistung abgeliefert. Die erste Halbzeit war richtig gut, in den zweiten 45 Minuten waren wir allerdings völlig chancenlos. Gegen Dingolfing können wir unbeschwert aufspielen und wollen ein gutes Spiel machen."



Personalien: Weiterhin keine Optionen sind Roman Artemuk, Niklas Hauner, Florian Garhammer, Matthias Schäfer, Marlon Limmer und Laurin Hübscher. Jure Matic, Raphael Huber und Marlon Nicklas sollten wieder dabei sein. Ob Sebastian Kett und Julius Reiner auflaufen können, wird sich erst kurzfristig entscheiden. Der dezimierte Kader wird vermutlich mit dem einen oder anderen U19-Akteur ergänzt.







Restprogramm SpVgg GW Deggendorf

23. Spieltag: (H) FC Dingolfing (7.)

32. Spieltag: (H) FC Kosova Regensburg (11.)

33. Spieltag: (A) TSV Seebach (4.)

34. Spieltag: (H) SSV Eggenfelden (9.)











Thomas Seidl (Trainer FC Dingolfing): "Bei uns läuft es in den letzten Wochen nicht optimal. Dafür gibt es Gründe und wir wissen, woran es derzeit hapert. Ziel ist es, in Deggendorf leistungsmäßig wieder einen Schritt nach vorne zu machen und etwas Zählbares mitzunehmen."



Personalien: Zusätzlich zu den sechs Langzeitausfällen müssen auch Fabian Laubner sowie mit großer Wahrscheinlichkeit auch Ben Kouame, der sich mit muskulären Problemen herumplagt, ersetzt werden.







Restprogramm FC Dingolfing

23. Spieltag: (A) SpVgg GW Deggendorf (18.)

32. Spieltag: (H) SpVgg Landshut (8.)

33. Spieltag: (H) 1. FC Bad Kötzting (12.)

34. Spieltag: (A) 1. FC Passau (15.)