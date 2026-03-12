"V" mit Negativlauf: »Können nichts mehr schönreden« Beim SSV Eggenfelden ist nach einem Top-Saisonstart Ernüchterung eingekehrt von Thomas Seidl · Heute, 11:40 Uhr · 0 Leser

Die Verantwortlichen des SSV Eggenfelden um Chefcoach Valdrin Blakaj (re.) und Co-Spielertrainer Martin Stoller (Mitte) durchschreiten mit ihrem jungen Team derzeit eine sportliche Talsohle – Foto: Charly Becherer

Der SSV Eggenfelden war eine der positiven Vorrunden-Überraschungen der Landesliga Mitte. Die deutlich verjüngte Mannschaft der Rottaler, die im vergangenen Sommer einige Eckpfeiler ziehen lassen musste, spielte vor allem in der Saisonanfangsphase begeisternden Offensiv-Fußball. Highlights waren die fulminanten Auswärtssiege bei den Top-Teams Schwandorf-Ettmannsdorf (5:1) und Seebach (4:2). Doch bereits im Herbst zeigte die Formkurve etwas nach unten und inzwischen sind Kapitän Simon Schie und seine Mitstreiter nur mehr Zehnter. Auffallend ist vor allem die hohe Anzahl an Gegentreffern - im Kasten des "V" hat es bereits 45-mal eingeschlagen.

Joe Stinglhammer hat in seiner langen Funktionärszeit bei seinem Herzensverein schon sämtliche Höhen und Tiefen mitgemacht. Vor zehn Jahren stieg Eggenfelden in die Kreisliga ab, ehe nach der Installierung von Marcel Thallinger als Chefanweiser eine äußerst erfolgreiche Zeit begann, die mit dem Landesliga-Aufstieg 2021 ihren Höhepunkt hatte. In der dritthöchsten Amateurklasse haben sich die Kicker von der Birkenallee inzwischen etabliert und haben frühzeitig Planungssicherheit für eine weitere Landesliga-Saison.







Doch der aktuelle Trend bereitet Manager Stinglhammer Kopfzerbrechen. "Die Fakten sprechen eine eindeutige Sprache und wir können mittlerweile nichts mehr schönreden. Rechnet man das Pokalspiel gegen Seebach mit, haben wir die letzten sechs Pflichtspiele allesamt verloren und dabei 22 Tore kassiert", seufzt der 41-Jährige, der keinen Hehl daraus macht, dass gegen Schlusslicht FC Kosova Regensburg alles andere als ein Heimerfolg eine herbe Enttäuschung wäre: "Ein Sieg ist Pflicht. Wir befinden uns in einem wahnsinnigen Abwärtsstrudel, den es schnellstmöglich zu unterbinden gilt." Zumindest personell gibt es keine größeren Sorgen, denn bis auf die Langzeitausfälle sind alle Mann einsatzfähig.







Kosovas neuer Trainer Guti Ribeiro (li.) und Manager Lum Gashi wollen eine junge Mannschaft mit Perspektiv aufbauen – Foto: Redaktion Schwandorf







Noch schlechter sieht die Bilanz des FC Kosvoa Regensburg aus, der die sechs letzten Liga-Matches alle in den Sand gesetzt hat und in diesem Zeitraum ein gruseliges Torverhältnis von 6:29 aufweist. In der Winterpause verabschiedet sich unter anderem Ex-Profi Silvester Shkalla - der Innenverteidiger war einer der wenigen Konstanten im Team - aus privaten Gründen zurück in seine Heimat. Für den schmerzlich vermissten Dribbeklünstler Arthur Mendes da Silva ist die Saison wegen einer erneuten schweren Verletzung gelaufen. Defensivmann Mandela Singh-Sharpe hat sich eine vorübergehende Auszeit genommen und zu allem Überfluss ist auch Kapitän Lirim Gashi auf unbestimmte Zeit noch außer Gefecht. Zumindest Spielgestalter Erald Kolgega wird wohl in den Kader zurückkehren.





"Bei uns kommt in dieser Saison alles zusammen. Wir haben seit dem vergangenen Sommer sehr viele Spieler verloren und der Substanzverlust war entsprechend groß. Dennoch haben wir natürlich gehofft, den Umbruch besser hinzubekommen. Wir geben aber nicht auf, zumal die Relegation immer noch drin ist. Die Landesliga werden wir nicht herschenken, müssen den Abstieg aber einkalkulieren. Ziel ist es, eine junge Mannschaft aufzubauen, die eine Perspektive hat", erklärt Kosova-Sportchef Lum Gashi, der hofft, dass es in Eggenfelden nicht die siebten Schlappe am Stück setzt: "Ein Erfolgserlebnis wäre Gold wert. Dafür müssen wir jedoch hinten den Lader deutlich besser dicht bekommen als in den letzten Partien."