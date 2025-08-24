"V" mit dem nächsten Sieg, "Osserbuam" knacken Bogen nach der Halbzeit

Am 8. Spieltag der Landesliga Mitte bleibt der SSV Eggenfelden weiterhin ungeschlagen. Mit einem 3:2-Erfolg beim FC Kosova Regensburg schob sich die Mannschaft auf den zweiten Tabellenplatz, begünstigt durch die Niederlage des SV Schwandorf-Ettmannsdorf in Passau. Für Kosova war es bereits die fünfte Niederlage in Serie, wodurch der Klub weiter auf dem vorletzten Rang festhängt. Auch der FC Dingolfing konnte jubeln: Die BMW-Städter setzten sich vor einer herausragenden Kulisse mit 2:0 beim FC Teisbach durch, der damit weiter ohne Sieg bleibt und die rote Laterne trägt. Einen klaren Heimerfolg verbuchte zudem die SpVgg Lam, die den TSV Bogen mit 3:0 bezwang. Lam zieht dadurch in der Tabelle an den Niederbayern vorbei – bei einem Spiel weniger.

Lum Gashi (sportl. Leiter Kosova Regensburg): "Ein Spiel, das wir eigentlich über 90 Minuten in der Hand hatten, haben wir innerhalb von 4 Minuten in der ersten Halbzeit aus der Hand gegeben. In der zweiten Halbzeit sind die Jungs nochmal gut aus der Kabine gekommen, aber es sollte leider trotzdem nicht mehr zum Punktgewinn reichen. Großes Lob an die Jungs, dass sie sich nicht aufgegeben haben - ich bin mir sicher, dass wir mit der gleichen Einstellung und und etwas Spielglück auf unserer Seite in den kommenden Wochen aus dem Tabellenkeller rauskommen." Alfred van Bergen (Teammanager SSV Eggenfelden): "In der ersten Halbzeit war die Partie bis zur 30. Minute relativ ausgeglichen, bevor wir innerhalb von drei Minuten unsere Effizienz unter Beweis gestellt haben und aus drei Chancen drei Tore erzielen konnten. In der zweiten Halbzeit gehörten die Spielanteile ganz klar Kosova Regensburg, die sich zurück in die Partie kämpften, sich jedoch nicht belohnen konnten. Alles in allem war es aber ein durchaus verdienter Sieg, und wir blicken nun dem nächsten Spiel am Freitag entgegen."

Peter Gallmaier (Trainer TSV Bogen): "Es war eine Niederlage, die wir uns einmal mehr selbst zuzuschreiben haben. In der ersten Halbzeit war unser Team sehr gut im Spiel und über weite Strecken sogar die bessere Mannschaft. Zahlreiche Torchancen konnten jedoch nicht genutzt werden, sodass es torlos in die Pause ging – obwohl die Partie zu diesem Zeitpunkt bereits auf die eigene Seite hätte kippen können. Nach dem Seitenwechsel gerieten wir schnell mit 0:1 in Rückstand, hatten jedoch unmittelbar danach erneut zwei große Möglichkeiten zum Ausgleich, die ungenutzt blieben. Ein zweifelhafter Elfmeter führte schließlich zum 0:2 und entschied die Begegnung. Zwar zeigte die Mannschaft insgesamt erneut ansprechenden Fußball, doch fehlte es im letzten Drittel an der nötigen Zielstrebigkeit. Während die eigenen Chancen ungenutzt blieben, agierte Lam in der Konsequenz einfach effektiver."